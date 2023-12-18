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Bakan Tekin: En etkili öğrenme ve gelişme aracı çocuk oyunlarıdır

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden çocuk oyunları ile ilgili ir paylaşımda bulundu. Bakan Tekin paylaşımında, "Çocuk oyunları, en etkili öğrenme ve gelişme aracıdır. Çocuk oyunlarıyla büyüyen evlatlarımız kendisini ifade etme becerisi kazanır" dedi.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
10:54 - 18/12/2023 Monday
Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Tekin'in paylaşımı şu şekilde;

"Çocuk oyunları, en etkili öğrenme ve gelişme aracıdır. Oyun sırasında çocuk birçok şeyi dener, dış dünyayı keşfeder, insanları gözlemler, kuralları öğrenir, sınırları kavrar, insanlarla iletişim kurmayı öğrenir, temel becerilerini geliştirir, özelliklerini fark eder ve kendini geliştirir. Bu nedenle çocuk oyunlarıyla büyüyen evlatlarımız kendisini ifade etme becerisi kazanır. Oyun oynayarak, yeni bilgiler öğrenerek, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hafta geçirmenizi dilerim."







#Yusuf Tekin
#Milli Eğitim Bakanı
#Eğitim
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