Milli Eğitim Bakanı Tekin öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi

Yusuf Tekin
Öğretmenler odasında gerçekleşen görüşmede konuşan Yusuf Tekin, öğretmenleri sadece yılda bir defa kutlanan Öğretmenler Günü'nde hatırlamayacaklarını belirterek, bundan böyle sık sık bir araya geleceklerini, her daim bir arada olacaklarını kaydetti.
Öğretmen, öğrenci, veli ve diğer paydaşlarla hep birlikte büyük bir eğitim ailesi olduklarını vurgulayan Tekin, alacakları kararlara öğretmen ve diğer paydaşları dahil edeceklerini bildirdi.
Daha sonra sınıf ziyaretlerinde bulunan Yusuf Tekin, öğrencilerle sohbet etti ve herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu.