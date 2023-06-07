|
Gündem

Milli Eğitim Bakanı Tekin öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, alacakları kararların, herkesi memnun etmesine özel önem vereceklerini vurgulayarak, "Bir karar alırken özellikle öğretmenlerimizin görüş, öneri ve eleştirilerini dikkate alacağız. Bunda herkesin müsterih olmasını isterim." ifadesini kullandı. Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, Bakan Tekin, Gölbaşı'ndaki Hacılar İlkokulu ile Hacılar Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğretmenlerle görüştü.

11:19 . 7/06/2023 Çarşamba
AA
Yusuf Tekin

Yusuf Tekin

Öğretmenler odasında gerçekleşen görüşmede konuşan Yusuf Tekin, öğretmenleri sadece yılda bir defa kutlanan Öğretmenler Günü'nde hatırlamayacaklarını belirterek, bundan böyle sık sık bir araya geleceklerini, her daim bir arada olacaklarını kaydetti.

Öğretmen, öğrenci, veli ve diğer paydaşlarla hep birlikte büyük bir eğitim ailesi olduklarını vurgulayan Tekin, alacakları kararlara öğretmen ve diğer paydaşları dahil edeceklerini bildirdi.

Merkezden herhangi bir kararı dayatmayacaklarını kaydeden Tekin, "
Alacağımız kararların, herkesi memnun edecek, her kesimi mutlu etmesi gereken kararlar olmasına özel önem vereceğiz. Bir karar alırken özellikle öğretmenlerimizin görüş, öneri ve eleştirilerini dikkate alacağız. Bunda herkesin müsterih olmasını isterim."
değerlendirmesinde bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Tekin, bundan böyle okul ziyaretlerini daha sık yapacaklarını belirterek,
"Yeni dönemde okul ziyaretlerimizi Ankara Gölbaşı Hacılar İlkokulu ve Ortaokulu ile başlattık. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceksek bunun merkezi kesinlikle okullar ve öğretmenler olacak. Arkadaşlar sizi gerçekten çok seviyorum, inşallah beraber tarihe not düşülecek işler yapacağız."
ifadelerini kullandı.

Daha sonra sınıf ziyaretlerinde bulunan Yusuf Tekin, öğrencilerle sohbet etti ve herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu.



#buluşma
#Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
#ÖĞRENCİ
#öğretmen
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Barcelona’nın efsanesi Iniesta Vissel Kobe’ye veda etti