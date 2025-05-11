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Bakan Uraloğlu'ndan Trabzon'da şehit Berat Mecit Day'ın ailesini ziyaret etti

Bakan Uraloğlu'ndan Trabzon'da şehit Berat Mecit Day'ın ailesini ziyaret etti

12:3611/05/2025, Pazar
AA
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Bakan Uraloğlu'ndan Trabzon'da şehit Berat Mecit Day'ın ailesine ziyaret
Bakan Uraloğlu'ndan Trabzon'da şehit Berat Mecit Day'ın ailesine ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın ailesini ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen saldırının ardından 23 Nisan'da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın ailesine ziyarette bulunduklarını aktardı.

Şehidin babası Mecit, annesi Hatice Day ve aile fertleriyle bir araya gelerek başsağlığı dileklerini ilettiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Anneler Günü'nde, evladını vatan uğruna toprağa veren aziz şehidimizin annesi Hatice Hanım'ın vakur duruşu, metaneti ve güçlü yüreği hepimize örnek oldu. Onun şahsında, tüm şehit annelerimizin ellerinden bir kez daha hürmetle öpüyorum. Kahraman şehidimiz Berat Mecit Day'a Cenabıallah'tan rahmet, ailesine ve tüm milletimize sabırlar diliyorum. Ruhu şad, makamı ali olsun."



#şehit ailesi
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#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
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