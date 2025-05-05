Şehit çocukların ismi Bingöl'deki okullarda yaşatılacak

“PKK'nın kalleşçe saldırıları sonucu şehit olmuş 46 yavrumuzun isminin verildiği bir kütüphane ve oyuncak sınıfının açılışı için bir araya geldik. Gerçekten çok ama çok anlamlı bir açılış gerçekleştiriyoruz. Öncelikle vatanımızın birliği, dirliği, bağımsızlığı, bayrağımız ve ezanımız için canını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de uzun ömürler temenni ediyorum. Rabbim bizleri şehitlerimize, yakınlarına ve gazilerimize mahcup etmesin. Bu programın, bu sınıfın hazırlanmasında emeği geçen başta Sayın Valimiz olmak üzere, Şırnak Yeşeren Gençlik Derneğimize teşekkür ediyorum. Bu sınıfın hem okula hem de Bingöl'ümüze hayırlar getirmesini diliyorum. Ümit ediyorum ki bu okulda, bu sınıfta, bu kütüphaneden ve oyuncak sınıfından faydalanacak yavrularımız da vatan ve millet sevgisi, vatan aşkı ve şehadet bilinci her zaman canlı kalacak ve bu bilinçle büyüyeceklerdir”