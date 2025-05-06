Şehit Şeyda Yılmaz'ın eşyaları Sivas'taki Şehitler Müzesi'nde sergilenecek

"Bedirhan bebeğimizden Adem Yavuzlardan tutun ve en son Şeyda'mızın emaneti burada. Şeyda'nın emanetlerini Bedirhan bebeğin emanetlerinin yanına getirdik çünkü Bedirhan bir evlattı, Şeyda'mızın da anne olmak için hayalleri vardı. Kendisi anne olamadı ama biz bugün onu Bedirhan ile birleştirdik"