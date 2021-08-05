Bakanlar afet bölgesinde son durumu aktardı: Yarın tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Bugün beş ilde 14 farklı noktada yangınla mücadele ediyoruz. Bazı cephelerde kontrol sağlanmış, soğutma çalışmaları başladı. Bazı cephelerde kontrol altına çabaları devam ediyor. Bugün düne göre daha iyi noktadayız.

Her noktada ekiplerimiz itfaiyelerimizden tutun orman çalışmalarına, emniyetimizin TOMA'sına kadar hepsi anında müdahale ediyor.

Bugün havadan ve karadan 1832 araçla yangına müdahale ettik. 6511 kişi sahada yangınla mücadele etti.

Sadece hava unsurlarımız bugün 1650 sorti yaptılar. Yangından 7 kişi Antalya'da hayatını kaybetti. 770 vatandaşımız yaralandı, etkilendi. 750'si taburcu edildi, 6 vatandaşımızın tedavisi sürüyor, herhangi bir hayati tehlikesi yok.

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Tüm kurumlarımıza, sivil toplum örgütlerimize ve bireysel olarak gelen vatandaşlarımıza şükranlarımızı bir kez daha arz ediyorum. Birçok gönüllü de çalışanlara su, yiyecek getiriyor, çalışanlarımızı yalnız bırakmıyor.

'Yarın kontrol altına almayı umuyoruz'

Yarın için rüzgar hızını kısacak, bunu avantaja çevirmemiz lazım. Yarın inşallah tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz. Yangın söndürme çalışmalarına paralel olarak vatandaşlarımız, belediyelerimiz ve diğer kuruluşlarımız çalışıyor, vatandaşımızın yaralarını sarmaya çalışıyor.

Şu ana kadar tespitlerimize 1352 bina ağır hasarlı, yıkılan ya da yıkılması gereken bina. Ayrı, bağlantılı bölümleri saydığımız zaman bu 2164 ünite demektir. Bununla ilgili yıkım çalışmaları da devam ediyor.

Dün KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'la Kalemdar'a gittik, oradaki binaların hepsi yıkılmış, konteynerler geldi. 119 yaşam konteynerleri faal hale geldi. AFAD yoğun şekilde çalışıyor.

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'Bütçe konusunda hiçbir sıkıntımız yok'

Diğer yangın bölgelerinde de vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu yerlerde yaşam konteynerlerini hızlı şekilde ulaştıracağız, bedelini devlet olarak üstleneceğiz.

Vatandaşımıza maddi yardımlarımız da devam ediyor. Şu ana kadar 1055 ailemize toplam 17 milyon ödeme yapıldı.

Hasar tespiti devam eden mahallelerde vatandaşlarımıza maddi yardımlarımızı hızlı şekilde ulaştıracağız. Bütçe konusunda hiçbir sıkıntımız yok.

Farklı ülkelerin bizlere önerileri var. Dün Azerbaycan'dan 1 uçağın ve 40 itfaiye aracın, 150 personelin yola çıkacağını söylemiştik. Uçak Dalaman'a indi. İtfaiye aracı ve personel de yolda.

NATO'nun karadan yardımlarla ilgili bazı misyonları var ama şu anda müttefik ülkelerde de yoğun yangınlar var. Kuzey Makedonya dışında o mekanizmaya başvuran bir ülke yok.

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'Devletimiz seferberlik halindedir'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bölgede devam eden yangınlar var. Etkisi azalmış olsa da mücadele ettiğimiz bölgeler var. Bölgede vatandaşımızla birlikteyiz. Büyük bir özveriyle cansiperane çalışan herkese teşekkür ediyorum. Devletimiz seferberlik halindedir. Bizler bölgedeyiz, vatandaşlarımızla beraberiz. İnşallah kısa sürede ihtiyaçları düzelteceğiz." dedi.