Bakanlıklara 'acil durum başkanlığı' kuruluyor

Böylece afet, savaş ve seferberlik gibi durumlarda bakanlıkların kendi sorumluluk alanlarına ilişkin hazırlıkları doğrudan yürütebilecek daimi birimler tesis edildi. Her birim bakanlıklarını, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesindeki yönetim merkezlerinde temsil edecek.

Afet ve acil durumlarda Cumhurbaşkanlığı ile bilgi akışı sağlanacak. AFAD’ın talep ettiği imkan ve kabiliyetlerin yönlendirilmesi üstlenilecek. Böylece afet yönetimi, yalnızca AFAD’ın değil tüm bakanlıkların ortak ve koordineli şekilde görevi haline getirildi. Bu yapılanma, özellikle “bütünleşik afet yönetimi” anlayışını kurumsal düzeyde yaygınlaştıracak. Ayrıca kriz anlarında bürokratik gecikmeler de azalacak.