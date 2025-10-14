AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

Sındırgı'daki deprem çevre illerde de hissedildi.
Balıkesir'de saat 20.33'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan depremin yerin 9.12 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.
Korkutan depreme ilişkin detayları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) paylaştı.
