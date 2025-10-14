Yeni Şafak
AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

20:4714/10/2025, Salı
G: 14/10/2025, Salı
Sındırgı'daki deprem çevre illerde de hissedildi.
Balıkesir'de saat 20.33'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan depremin yerin 9.12 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.33'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Korkutan depreme ilişkin detayları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) paylaştı.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 9.12 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.



#Deprem
#Balıkesir
#Sındırgı
#AFAD
