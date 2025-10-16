AFAD’da Gazze bekleyişi

Gazze’deki ateşkes anlaşmasının ardından Türkiye, bölgede insani yardım çalışmalarını hızla başlattı. AFAD koordinesinde 8 ilden toplam 81 personel, arama kurtarma ve yardım faaliyetleri için Gazze’ye doğru yola çıkacak.





BARIŞ ANLAŞMASI SONRASI KARAR ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Gazze’deki ateşkes anlaşmasına son şeklini vermek üzere Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen “Barış Zirvesi”nde attığı imzanın ardından, Türkiye kriz bölgesine yardım ekiplerini gönderme kararı aldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde, ilk etapta 8 ilden toplam 81 personel Gazze’ye gitmek üzere yola çıktı. Ekipler, bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra enkaz kaldırma ve cansız bedenlerin çıkarılması çalışmalarında görev alacak. Ayrıca ihtiyaç durumuna göre çadır ve konteyner kentlerin kurulmasına destek verecek.





UZUN BİR SÜRE BÖLGEDE KALACAKLAR

Erzurum, Diyarbakır, Sivas ve diğer illerden gelen AFAD ekipleri, kara yoluyla Ankara’da buluşarak Gazze’ye doğru tarihi bir yardım yolculuğuna başladı. Erzurum’dan yola çıkan 10 kişilik arama kurtarma ve Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi, 3 araçla Ankara’dan Gazze’ye geçecek. Henüz dönüş tarihleri belirlenmeyen ekiplerin, sürece göre dönüşümlü olarak uzun süre bölgede kalması planlanıyor. AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı, uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, “Yapılan barış anlaşması çerçevesinde, Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle imzalanan mutabakat sonrasında AFAD olarak Gazzeli kardeşlerimizin yaralarını sarmak için bölgeye intikal ediyoruz. İnşallah hayırlı hizmetler yapıp sağ salim dönerler. Bir daha böyle acıların yaşanmamasını, barışın kalıcı olmasını diliyoruz” dedi.





DUALARLA UĞURLANDILAR

Diyarbakır’dan da 10 kişilik uzman arama kurtarma ekibi, Gazze’de yürütülecek zorlu arama kurtarma ve yardım koordinasyonu görevine katılmak üzere dualarla uğurlandı. Ekip, bölgede enkaz altındaki hayatları kurtarmak, yardım dağıtımını organize etmek ve insani krize müdahale etmek için hazırlandı. Türkiye, bu kapsamlı insani operasyonla, bölgede barışın kalıcı olması ve mazlumların yaralarının sarılması için güçlü bir destek sunmayı hedefliyor.



