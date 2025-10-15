Deprem konteynerleri Gazze'ye yuva olsun

6 Şubat depremlerinin ardından milyonlarca afetzedeye geçici yuva olan konteyner evler, şimdi de İsrail saldırılarıyla harabeye dönen Gazze için umut olabilir. İsrail’in taş üstünde taş bırakmadığı kentte yaklaşan kış öncesi barınma sorununa en hızlı çözüm olarak konteyner seçeneği öne çıkıyor. Deprem bölgelerinde sayısı 220 bini bulan konteynerler, hak sahiplerinin kalıcı konutlarına yerleşmesiyle birlikte boşa çıkacak. Kasım sonu itibarıyla görevini tamamlaması beklenen bu konteynerlerden 125 binden fazlası, Gazze’deki barınma krizine acil çözüm sunabilir.

BARINACAK YER YOK

Gazze’de İsrail’in saldırıları sonucu 300 bini aşkın konut tamamen yıkıldı, 200 bin konut ağır hasar aldı. Eğitimden ibadethanelere kadar neredeyse her alan yerle bir oldu. 670 okul, 165 eğitim kurumu, 835 cami ve 3 kilise saldırılarda zarar gördü. Bölgedeki doğrudan ekonomik kaybın 70 milyar doları aştığı bildiriliyor. Ateşkesin ardından evlerine dönmeye çalışan yüz binlerce Filistinli, harabeye dönmüş şehirlerde barınacak yer bulamıyor. Gazze Şeridi’nde kurulan çadırların büyük bölümü çökmüş durumda. Kışın yaklaşmasıyla birlikte insani kriz her geçen gün derinleşiyor. Bu noktada Türkiye’nin elindeki 125 binden fazla boş konteyner, binlerce aileye yeniden bir çatı, yeniden bir yaşam alanı olma umudu taşıyor. AFAD koordinasyonunda inşa edilen yaklaşık 220 bin konteynerin 125 bini boşaltılmış durumda. Kasım ayı itibarıyla konteyner kentlerin tamamen kaldırılması planlanıyor. Türkiye, bir yandan bu konteynerleri olası afetlere hazırlık amacıyla Tokat, Yozgat, Tunceli ve Bitlis’te depolarken, diğer yandan bu kaynakların Gazze’de değerlendirilebilmesi gündeme gelebilir.

LOJİSTİK OPERASYON ŞART

Bugüne kadar Türkiye’den gönderilen 25 bini aşkın çadır ve 400’den fazla konteyner, “İyilik Gemileri” aracılığıyla Filistinlilere ulaştırıldı. Şimdi ise bu yardımların daha büyük bir adımla genişletilmesi, 125 bin konteynerin Gazze’ye gönderilmesi, savaş mağdurlarının yeniden güvenli ve insanca yaşam alanlarına kavuşması için güçlü bir dayanışma mesajı olacak. Depolarda monte halde bulunan konteynerlerin sevki, büyük ölçekli bir lojistik operasyonu da beraberinde getirecek.







