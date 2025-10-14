Filistinli gazeteci Salih için İstanbul’da gıyabi cenaze namazı

"Bizler sadece onların haberlerini takip etmenin acziyeti içerisinde kaldık maalesef. İsrail, Gazze'nin sesini kesmek için 7 Ekim'den beri sistematik olarak gazetecileri katletti. Gazze'nin umudunu, sevincini, heyecanını, muştusunu, zaferini dünyaya duyuran son gazeteci, Gazzelilerin evlerine dönüşünü anbean takip edip bizlerin önümüze koyan Salih'ti. Planlı bir şekilde katlettirildi Salih. İşbirlikçi, siyonistlerin köpekliğini yapan çeteler tarafından katledildi. Çünkü herkes biliyor ki Gazze büyük bir zafer kazandı. Soykırım altındayken bile dünyayı yanına çekti, etrafına çekti. Salih de tek başına küresel medyanın yapamadığını, uluslararası gazetecilerin o devasa bütçelerle üretilen haberlerin çok üzerinde işler yaptı. Tek bir paylaşımı, engellemelere rağmen, kısıtlamalara rağmen milyonlara ulaşıyordu. O yüzden katlettiler zaten Salih'i."