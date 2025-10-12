Nobel’i Hitler’e verseydiniz

Venezuela muhalefet lideri María Corina Machado’nun 2025 Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmesi dünya çapında sert eleştiriyle karşılandı. Norveç Nobel Komitesi, Machado’yu Venezuela’da “demokrasiyi teşvik etme ve diktatörlükle mücadele” çabaları nedeniyle ödüle layık gördüğünü açıkladı. Komitenin kararı uluslararası medyada geniş yer bulurken ödülün Machado’ya verilmesini eleştirenlerin başlıca gerekçeleri, liderin geçmişte İsrail’e verdiği açık destekler ve iktidarı devirmek için yabancı müdahale çağrıları yaptığı iddiaları oldu.

UTANÇ VERİCİ

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz Canel, Norveç Nobel Komitesi’ni “siyasallaşma” ve “önyargı” ile suçlayarak, ödülün verilişini utanç verici bulduğunu açıkladı. Diaz-Canel, X'te yaptığı açıklamada, "2025'teki bu ödülün anavatanına askeri müdahaleyi kışkırtan birine verilmesi ve son yıllarda insanların canlı olarak yakıldığı sokak protestolarına verilmesi utanç verici. Nobel Barış Komitesi'nin siyasallaşması, önyargısı ve itibarsızlaştırılması benzeri görülmemiş oranlara ulaştı" dedi.

FİLİSTİNLİ AKTİVİSTLERE VERİLMELİ

ABD merkezli Müslüman sivil haklar örgütü CAIR (American Islamic Relations Council), komitenin kararını “vicdansız” ve Nobel’in itibarını zedeleyen bir seçim olarak nitelendirdi; CAIR, Machado’nun Likud ve Avrupa’daki aşırı sağla ilişkilere verdiği desteği eleştirerek ödülün yeniden gözden geçirilmesini istedi. CAIR, ödülün Filistin davasını savunan aktivist, Gazze’de görev alan doktor veya gazetecilere verilmesi gerektiğini savundu.

ADOLF HİTLER’E VERİLEBİLİR

İspanya’dan sol siyasetçiler ve isimler de karara tepki gösterdi. Eski Podemos lideri Pablo Iglesias, ödülün Machado’ya verilmesini “utanç verici” biçimde eleştirerek, ironik bir dille jürinin kararını sert ifadelerle kınadı. Iglesias, Machado'nun yıllardır ülkesinde darbe yapmaya çalıştığını belirterek, "Gerçek şu ki, Nobel Barış Ödülü'nü senelerdir ülkesinde darbe yapmaya çalışan Machado'ya vermek yerine, ödülü doğrudan Trump'a, hatta ölümünden sonra Adolf Hitler'e verebilirlerdi. Gelecek yıl Putin ve Zelenski paylaşsın” cümlelerine yer verdi. Podemos’un yeni lideri Ione Belarra ve Birleşik Sol (IU) gibi partiler de kararı “itibarsızlaştırıcı” buldu.

ÖDÜL SAVAŞ SAVUNUCULARINA VERİLİYOR

Venezuelalı Milletvekili Willian Rodriguez, Nobel Barış Ödülü'nün son yıllarda güvenilirliğini kaybettiğini söyledi. Rodriguez, TASS'a verdiği demeçte, "Nobel Barış Ödülü'nün Machado'ya verilmesi çirkin ve utanç verici. Bugün gördüğümüzle bu ödülü alan Güney Afrika’nın Başkanı Nelson Mandela veya Rahibe Teresa ile karşılaştırdığımızda, ödül artık bu isimlere değil savaş savunucularına veriliyor” sözlerini sarf etti.

İSRAİL DESTEKÇİSİNE NOBEL ÖDÜLÜ VERİLMEZ

Norveçli sol görüşlü siyasetçi Bjørnar Moxnes, 2025 Nobel Barış Ödülü’nün Machado’ya verilmesini sert bir şekilde eleştirdi. Moxnes, Machado’nun İsrail’in Likud Partisi ile iş birliği anlaşması imzalamasını ve İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarını “soykırım” olarak tanımlayarak, Nobel Barış Ödülü’nün ruhuna aykırı bir seçim olduğunu belirtti. Moxnes, Machado’nun geçmişteki eylemlerini, Nobel Barış Ödülü’nün değerleriyle bağdaşmadığını savundu. Özellikle, Machado’nun İsrail ile olan yakın ilişkilerinin ve yabancı müdahale çağrılarının, ödülün amacına ters düştüğünü hatırlattı.

SOSYAL MEDYA AYAKLANDI

Sosyal medyada da tartışma alevlendi. Kullanıcıların,“Nobel’i kimin hak ettiği” ve “Nobel’in güncel öncelikleri” üzerine keskin eleştirileri dikkat çekti. Gazeteci Dlyan Roziani Nobel’i Gazze’de İsrail tarafından alıkonulan Başhekim Hüssam Ebu Safiyye veya Birleşmiş Milletler (BM)Filistin Raportörü Frencesca Albanese’in alması gerektiğini kaydetti. BM Muhammed Safa, “Hiç kimse Nobel Barış Ödülü'nü Gazze'deki Filistinlilerden daha fazla hak etmiyor” paylaşımında bulundu. Aktivist Ben Norton ise, “Nobel Barış Ödülü, savaş suçlularına (Obama ve Kissinger gibi) ve darbe planlayıcılarına verilen bir maskaralıktır” yorumunu yaptı.







