Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD'li Müslüman kuruluş CAIR: Nobel Barış Ödülü komitesi kararı yeniden gözden geçirilmeli

ABD'li Müslüman kuruluş CAIR: Nobel Barış Ödülü komitesi kararı yeniden gözden geçirilmeli

15:0911/10/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
ABD'li Müslüman kuruluş CAIR 2025 Nobel Barış Ödülü verilen Venezuelalı muhalif liderİ "islamofobi" konusunda uyardı
ABD'li Müslüman kuruluş CAIR 2025 Nobel Barış Ödülü verilen Venezuelalı muhalif liderİ "islamofobi" konusunda uyardı

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), 2025 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado'yu, Müslüman karşıtlığı ve bazı diğer konulardaki tutumu konusunda uyardı.

ABD'deki en büyük Müslüman sivil haklar savunucu örgütlerinden biri olan CAIR'dan yapılan yazılı açıklamada, Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Machado'ya çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, Machado'dan "Avrupa Faşizmine, İsrail'in Likud Partisi'ne ve Müslüman karşıtlığına verdiği desteği" bırakması istendi.

Nobel Ödülü komitesinin Gazze soykırımına karşı çıkanlar yerine "Müslüman karşıtı faşizmi ve İsrail'in ırkçı Likud Partisini destekleyen birine" ödül verme kararının "kabul edilemez" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Nobel Barış Ödülü, kendi ülkelerinde demokrasi talep ederken yurt dışında ırkçılığı, bağnazlığı ve faşizmi destekleyen politikacılara değil, tüm insanlar için adaleti cesurca savunarak ahlaki tutarlılık gösteren kişilere verilmelidir." denildi.

Açıklamada, ödül komitesinin Machado'yu, söz konusu aşırılıkçı hareketlere verdiği desteğe rağmen tanıma kararı, Gazze'deki soykırıma karşı büyük risk alan gazeteciler, aktivistler ve politikacılar dahil, "adaleti savunan dünyanın dört bir yanındaki potansiyel Nobel adaylarına karşı bir hakaret" olarak değerlendirildi.

CAIR yetkilileri, paylaşılan bu bilgiler ışığında Nobel Barış Ödülü komitesinden kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etti.




#2025 Nobel Barış Ödülü
#Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR)
#Machado
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? OGM 262 personel alımı sonuç ekranı