Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Nobel Komitesi'nin yanıtı Trump'ı kızdıracak: Cesaret ve dürüstlük sahiplerine veriliyor

Nobel Komitesi'nin yanıtı Trump'ı kızdıracak: Cesaret ve dürüstlük sahiplerine veriliyor

19:3310/10/2025, Cuma
G: 10/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
AA
Sonraki haber
Trump'a 'barış' ödülü verilmediği için hedefe konulan Nobel Komitesi eleştirilere Başkan Frydnes ile yanıt verdi.
Trump'a 'barış' ödülü verilmediği için hedefe konulan Nobel Komitesi eleştirilere Başkan Frydnes ile yanıt verdi.

2025 Nobel Barış Ödülü'nün Venezuelalı siyasetçi Maria Corina Machado'ya verildi. Karara tepki gösteren Beyaz Saray, ödülü ABD Başkanı Donald Trump'ın alması gerektiğini vurgulayıp, Nobel Komitesi'nin ‘barıştan çok siyaseti ön planda tuttuğunu’ öne sürdü. Nobel Komitesi Başkanı Jorgen Watne Frydnes, "Biz bu ödülü yalnızca cesaret ve dürüstlük sahibi insanlara veriyoruz." yanıtını verdi.

2025 Nobel Barış Ödülü'nün Venezuelalı siyasetçi Maria Corina Machado'ya verilmesinin ardından, Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Beyaz Saray'dan Nobel Komitesi'ne 'siyaset' suçlaması

Cheung,
“Başkan Trump barış anlaşmaları yapmaya, savaşları sona erdirmeye ve hayatları kurtarmaya devam edecek. O insancıl bir ruha sahip ve onun gibi, sırf iradesiyle dağları yerinden oynatabilecek başka biri asla olmayacak. Nobel Komitesi, barıştan çok siyaseti ön planda tuttuğunu kanıtladı”
ifadelerini kullandı.

Nobel Komitesi'nin yanıtı Trump'ı bir hayli kızdıracak

Yaşananlara ilişkin düzenlediği basın toplantısında konuşan Nobel Komitesi Başkanı Jorgen Watne Frydnes,
"Biz bu ödülü yalnızca cesaret ve dürüstlük sahibi insanlara veriyoruz."
yanıtını verdi.


#Nobel
#Donald Trump
#Maria Corina Machado
#Nobel Barış Ödülü
#Jorgen Watne Frydnes
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sürücü belgesi yenileme için son gün yaklaşıyor! Ehliyet yenileme işlemi zamana kadar yapılacak?