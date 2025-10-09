"Yetiştirdiğimiz sığırlarla birlikte yaşıyorduk"





Nobel Ödülü tanıtım faaliyetleri ekibine açıklama yapan Yaghi, "Ben çok mütevazı bir evde büyüdüm ve küçük bir odada ondan fazla kişi, yetiştirdiğimiz sığırlarla birlikte yaşıyorduk. Mülteci bir ailede doğdum, annemle babam okuma yazma bile bilmiyorlardı." diye konuştu.





Kimya ve moleküllere ilgisinin 10 yaşında başladığını kaydeden Yaghi, o günden bu yana kendini kimyasal problemlere, yapılara ve araştırmalara verdiğini söyledi.