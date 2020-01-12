Bal üretimine iklim darbesi

Dünyada son yıllarda görülen iklim değişiklikleri özellikle gıda sektörünü olumsuz yönde etkiliyor. İklim değişikliğinden Türkiye’de nasibini alırken özellikle son yıllarda üretilen bal oranında ciddi düşüşler yaşandığı gözleniyor. Trabzon’da yaklaşık 20 yıl öncesinde bir kovandan 25-30 kilogram bal alınırken, bu oran son yıllarda neredeyse yarı yarıya gerileyerek 10 kilogramlara kadar düştü. Türkiye bal üretimi bakımından Çin’den sonra ikinci sırayı alırken, dünyada bal üretiminin yüzde 6 buçuk kadarını üretiyor. Trabzon Arıcılar Birliği Başkanı Zekeriya Aydın, son yıllarda yaşanan iklim değişikliği nedeniyle bal üretiminin neredeyse yarı yarıya azaldığını belirterek buna rağmen bal üretimi bakımından dünyada en iyi yere sahip olduklarını söyledi.

ESKİSİ KADAR BAL ALAMIYORUZ

İklimin arılar için çok önemli olduğuna işaret eden Aydın, “Trabzon ve çevresi ilkbaharda genelde yağmurlu geçer. Dolayısıyla ilkbaharda çiçekler açtığından bu durum arıların gelişmesini olumlu yönde etkiliyor. Durum, bunun tersi olduğu zaman da arılar gelişemeyeceğinden bal yapamaz hale geliyor. Bu bakımdan iklim çok önemli. Ancak son zamanlarda iklim değişiklikleri her yeri etkilediği gibi bal üretimini de etkiledi. 20 yıl önce bir kovanda ortalama 30 kilo bal olurdu. Şimdi ise 15 kilogram bal aldıysak; iyi bal aldık diye düşünüyoruz. Yani eskisi kadar bal alamıyoruz” dedi.

TRABZON’DA 3 BİN TON BAL ÜRETİLİYOR

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Trabzon genelinde yaklaşık 3 bin ton bal üretildiğini kaydeden Aydın, “Yaptığımız araştırmalara göre, ilimizde yaklaşık 2 bin tonun üzerinde bal üretildi. Ancak gerek birlik üreticileri gerekse dışardaki aracılarla birlikte bu rakam yaklaşık 3 bin tonu buluyor. Bunun çoğu, gezginci arıcıların ürettiği bal. Bal sadece Trabzon’da üretilmiyor. Trabzon’da, genelde kestane balı üretiyoruz. Diğer çiçek ballarını arıcılarımız, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Van gibi şehirlere arıcılarımız giderek orada üretiyor. Çoğu zaman sonbaharda Antalya ve Muğla tarafına giderek burada çam balı üreten arıcılarımız da var” diye konuştu.

BALIN DÖRTTE BİRİ KARADENİZ BÖLGESİNDEN

Türkiye genelinde 114 bin ton civarında olan bal üretiminin 4’te 1’nin Karadeniz bölgesinden sağlandığını ifade eden Aydın, “Karadeniz bölgesi bal bakımından Türkiye’nin lokomotifi. Ülkemizde bazen sık aralıklarla arı kovanlarına rastlamak mümkün. Bu durum bal üretimini olumsuz etkiliyor” şeklinde konuştu.

Çin’den sonra ikinci sıradayız

Trabzon Arıcılar Birliği Başkanı Zekeriya Aydın

Dünya bal üretimi bakımından Türkiye’nin ikinci sırayı aldığını kaydeden Aydın şöyle konuştu; “Dünyada Çin ilk sırayı alıyor. Türkiye bal üretimi bakımından dünyanın yaklaşık yüzde 6 buçuğunu oluşturuyor. Dünyada ikinci sıradayız. Gerek kovan sayısı, gerekse bal üretimi bakımından bizden sonra Hindistan geliyor. Türkiye çok iyi bir yerde. Bakanlık bize yeterince destek verirse, sahaları açarsa, muhtarların eline bırakmazsa; inanıyorum şu anda üretilen balın iki katını üretiriz ve dışarıya satarız. Böylece hem devlet hem de arıcılar kazanır.”