Bank Asya'ya para telefonda ByLock: Bu KHK’lıları da göreve iade edecek misin?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, aralarında defalarca müebbet hapis cezası alan darbecilerin de bulunduğu KHK’lıların tamamına “göreve iade vaadinde bulunmasına” tepki çığ gibi. Kılıçdaroğlu çark ederek “KHK’lılar arasında beraat edenler var. Onları göreve başlatacağız. Ancak gerçekten bir terör olayından ötürü mahkum olmuş, hapse girmişse zaten biz onu göreve istesek de iade edemeyiz” dese de söz konusu KHK’lıların hiç de masum olmadıkları ortada.

BYLOCK’ÇU ÖĞRETMEN

Kılıçdaroğlu’nun “dönüş sözü verdiği” KHK’lılar arasında, hakkında soruşturma olmayan ya da cezai sonuç doğurmadığı için takipsizlik almış, ancak örgüt üyesi olduğu net yüzlerce FETÖ’cü bulunuyor. Bu FETÖ’cüler arasında Pensilvanya’daki örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla Bank Asya’ya para yatıran, örgütün sözde STK’larında faaliyet yürüten, telefonuna örgütün kripto haberleşme programı ByLock’u yükleyenler bile var.

SORUŞTURMA YOK İLTİSAK VAR

672 Sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ihraç edilen öğretmen S.T. hakkında daha önce soruşturma açılmadı. Ancak S.T.’nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatından sonra Bank Asya’ya para yatırdığı ve katılım hesapları açtırdığı tespit edildi. FETÖ iltisaklı Aktif-Sen üyesi olan S.T. örgütün kapatılan bir kurumunda 2 yıl çalışmış. Ayrıca Cihan Medya ve iltisaklı bir derneğe ödemeler yapmış. S.T.’nin geri dönüş dosyasını inceleyen OHAL Komisyonu, FETÖ ile iltisakı belgelerle sabit olan S.T.’ye ret kararı verdi.

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BERAAT ETTİ AMA FETÖ’CÜ

Bir diğer örnekte ise KHK’lı bir memurun telefonunda örgütün haberleşme programı ByLock çıktı. ByLock’un giriş şifresi bile şüphelinin doğum yeriydi. Şahsın programı kullanıp kullanmadığı tespit edilemediği için hakkında beraat kararı verildi. Ancak örgütün etkinliklerine katıldığı, örgüt kurumlarına bağış yaptığı net şekilde belirlendi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun bu FETÖ’cüler konusunda ne düşündüğü merak konusu.