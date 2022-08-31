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POLİTİKA SAMSUN

Yeni Şafak T3'e atılan iftirayı sordu: Kılıçdaroğlu 'Siz benden özür dileyin' diyerek soruyu geçiştirdi

T3 Vakfı tarafından düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Şafak Özel Haber Şefi Taha Hüseyin Karagöz'ün, "T3 Vakfı'nın İBB'den fon aldığına dair iftira attığınız mahkeme kararıyla tescillendi niye özür dilemiyorsunuz?" sorusuna "T3 Vakfı nedir" karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu daha sonra "Yeni Şafak benden özür dilediği zaman ben gereğini yapacağım" diyerek soruyu geçiştirmekle yetindi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Şafak T3e atılan iftirayı sordu: Kılıçdaroğlu Siz benden özür dileyin diyerek soruyu geçiştirdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Yeni Şafak Özel Haber Şefi Taha Hüseyin Karagöz

T3 Vakfı'nın düzenlediği TEKNOFEST'i ziyarete giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Yeni Şafak Özel Haber şefi Taha Hüseyin Karagöz arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

'NİYE ÖZÜR DİLEMİYORSUNUZ?'

Taha Hüseyin Karagöz, Kılıçdaroğlu'na "T3 Vakfı'nın İBB'den fon aldığına dair iftira attığınız mahkeme kararıyla tescillendi niye özür dilemiyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "T3 Vakfı hangisi bilmiyorum ki" dedi.

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'T3 TEKNOFESTİ ORGANİZE EDEN VAKIF'


Bunun üzerine Karagöz, "T3 Vakfı şuanda ziyaret ettiğiniz TEKNOFEST'i organize eden vakıf. İBB'den para aldığını iddia etmişti. Genel başkan yardımcınız mahkeme bunu yalanladı ancak bir özür gelmedi" diye konuştu.

Yeni Şafak'tan Taha Hüseyin Karagöz T3'e atılan iftirayı sordu: Kılıçdaroğlu 'Siz benden özür dileyin' diyerek soruyu geçiştirdi
OYNAT 01:00
Yeni Şafak'tan Taha Hüseyin Karagöz T3'e atılan iftirayı sordu: Kılıçdaroğlu 'Siz benden özür dileyin' diyerek soruyu geçiştirdi
T3 Vakfı tarafından düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Yeni Şafak Özel Haber Şefi Taha Hüseyin Karagöz'ün, 'T3 Vakfı'nın İBB'den fon aldığına dair iftira attığınız mahkeme kararıyla tescillendi niye özür dilemiyorsunuz?' sorusuna 'T3 Vakfı nedir' karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu daha sonra 'Yeni Şafak benden özür dilediği zaman ben gereğini yapacağım' diyerek soruyu geçiştirmekle yetindi.


NEREDEN KATILIYORSUNUZ?

Köşeye sıkışan Kemal Kılıçdaroğlu, "Nereden katılıyorsunuz?" deyince Taha Hüseyin Karagöz, "Yeni Şafak" yanıtını verdi.

Ne söyleyeceğini şaşıran Kemal Kılıçdaroğlu ise "Yeni Şafak'a söyleyin... Mahkeme karar verdiyse ne diyeceksin" ifadelerini kullandı.

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KAÇAMAK YANIT VERDİ

Karagöz, "Bir özür açıklaması gelmedi. Ortada bir vakfın İBB'den para aldığı iddiası vardı ancak yalanlandı" diyerek süreci tekrar hatırlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu ise "Yeni Şafak benden özür dilediği zaman ben gereğini yapacağım" diyerek kaçamak yanıt verdi.

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