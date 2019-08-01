‘Barış Koridoru’ operasyon sinyali

Suriye'de Türkiye'nin beklentilerinin karşılanmaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan MGK bildirisine yansıdı. Suriye sınırı boyunca terör koridorunu iki başarılı harekatla yaran ve güvenli bölge için bastıran Türkiye ilk kez bu tezini “barış koridoru” ifadesi ile muhataplarına duyurdu. Türkiye, sınırlarından PKK/PYD terör örgütü tehdidini bertaraf etmek için uzun zamandır Münbiç’te olduğu gibi ABD ile ‘güvenli bölge’ konusunda pazarlıklarını sürdürüyor. Muhtemel harekat kartını açık tutan Türkiye, yürütülen müzakerelerde henüz tatmin edici bir sonuca ulaşamadı. Söz konusu temas ve gelişmeleri masaya yatıran Milli Güvenlik Kurulu ardından yapılan açıklamada “barış koridoru”ndan söz edilmesi tartışmaları bu kavrama odakladı.

TÜRKİYE TEK BAŞINA YAPACAK

Oytun Orhan

Türkiye’nin bu çıkışı, güvenli bölge kurma çabalarının başarısızlıkla sonuçlanması sinyali olarak algılandı. Bunun da Türkiye’yi tek taraflı olarak güvenli bölgeyi kurma arayışına ittiği belirtiliyor. MGK’ya yansıyan “barış koridoru” ifadesi başta olmak üzere son gelişmeleri değerlendiren ORSAM Suriye Masası Koordinatörü Oytun Orhan, “Barış koridoru ifadesi Türkiye’nin operasyon yapacağı anlamına geliyor. Daha önce Türkiye barış amacı ile Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı operasyonlarını yaptı. Burada da operasyonun adı olarak gündeme getirilmiş olabilir. Barış koridorunun içerik olarak güvenli bölgeden farkı yok. Sadece bu işin ABD ile birlikte koordineli değil, Türkiye’nin tek taraflı olarak askeri yolla yapacağı anlamına gelir” dedi.

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14 AYDIR SONUÇ YOK

Mesut Hakkı Caşın

İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın da MGK’da alınan kararların çok önemli olduğunu belirterek, “Türkiye bir garantör ülke olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü garanti eden devlettir. Türkiye barış koridoru ifadesiyle operasyonda kararlı olduğunu vurguluyor. Milli Savunma Bakanı Hukusi Akar, ‘ABD ile uzlaşılamazsa güvenli bölgeyi tek başımıza kurarız’ demişti. Türkiye ile ABD arasında diplomatik olarak diyalog henüz devam etmektedir. Ancak burada kritik bir süreçteyiz” diye konuştu. 14 aydır Münbiç görüşmelerinden bir sonuç alınamadığına dikkat çeken Caşın, “Türkiye, ABD ile bir yandan güvenli bölge müzakerelerine devam edecek ama sınır ötesi operasyonu gerçekleştirecektir” ifadesini kullandı.

GÜNDEM Barış Koridoru hamlesi: Güvenli Bölge Türkiye için 'ara formül'