Başakşehir sitelere dadanan kadınlara karşı alarmda: Asansörde üstlerini değiştiriyorlar

Başakşehir
"Asansörde gözlük şapka takarak kendilerini gizliyorlar"
Site yönetici Hacı Aksu, "Geçen hafta burada bir daireye girmişlerdi. Kapıları komşularımız açarak hırsıza yardımcı oluyorlar, içeri alma konusunda. Bir daire sakini de buraya gelerek durumu bize bildirdi. Ama bölgedeki diğer sitelerde de aynı olaylar olmuş. Birkaçının güvenlik kamera görüntüsü geldi. Aynı kişiler. Asansöre binerek gözlük takıp, şapka takarak kendilerini gizliyorlar. Bir kaç daireye girmişler. Daha öncede söyleyen olmuştu, binaya şüpheli birilerinin girdiğini. Ama daireye girmemişler. Güvenlik amirini gönderdik oraya. Bu tip hırsızlıklar burada da bir sefer oldu. Bir şey çalınmamış ama aynı kişiler, görüntüleri bizde de var. Komşularımız bu kapıları bu tip yabancı kişilere açmamaları gerekiyor. Buradan çocuklar da açıyor. Site içerisinde tel örgülerin etrafında oynayan çocuğu çağırıyor. 'Kapıyı açar mısın?' diyor, koşup gidip açıyor. Bunları hep bizler de görüyoruz, takip ediyoruz. Komşularımız bunlara biraz dikkat ederse bizler de elimizden gelen çabayı göstererek bu tip şeylerde kurtulmuş oluruz. En azından hırsızlık olaylarının bizim sitede olmamasına gayret göstereceğiz. Aynı kişide başka sitelerde altın, ziynet eşyası ve para gibi şeyler çalmışlar. Sitelerde dolaşıyor bunlar burada. Bizden sonra bir hafta sonra başka bir siteden görüntü geldi. Aynı kişiler" dedi.
"Bir şey bırakmasınlar hemen alıp götürüyorlar"
Çevre site sakinlerinden Uğur Yılmaz, "Genellikle başka semtlerden gelip hırsızlık yapıldığı söyleniyor. Sabah saatlerinde benim sporum olduğu için erken uyanıyorum. Yani bir şey bırakmasınlar hemen alıp götürüyorlar. Asansörlerde üstlerini değişiyorlar. Asansörlerin aralarını kamera görmediği için onları rahatlıkla yapıyorlar" diye konuştu.