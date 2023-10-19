Başakşehir sitelere dadanan kadınlara karşı alarmda: Asansörde üstlerini değiştiriyorlar

'de bazı sitelere son dönemlerde hırsızlar dadandı. İddiaya göre, gözlük ve şapka takarak kendilerini gizleyen şüpheliler farklı noktalardaki büyük sitelere girdi. Sitedeki binalara girdiklerinde asansörlerde yüzlerini kapan şüpheliler gözlerine kestirdikleri daire kapılarını zorladı. Komşusuna çay içmeye giden ev sahibi, evine döndüğünde yatak odasının dağınık olduğunu fark etti. Kısa süre içerisinde evine hırsız girdiğini ancak değerli eşyalarının çalınmadığını gören ev sahibi soluğu site yönetiminde aldı. Durumu yönetime anlatan kadın güvenlik kameralarını incelendiğinde, asansörde yüzlerini gözlük, şapka ve başörtü ile gizleyen 3 kadının dairesinin bulunduğu kata geldiğini gördü. Ev sahibi değerli eşyalarının çalınmadığını anlayınca polise başvurmak istemedi. Aynı bölgedeki farklı bir sitede ise aynı hırsızlar bu sefer girdikleri bir daireden ziynet eşyaları ile evdeki değerli bazı eşyalarını çaldıklarını öne sürdü. Site yöneticileri ise vatandaşların tanımadıkları insanlara kapıları açmamaları ve şüpheli hareketlerde bulunanları yönetime bildirmelerini istedi. Öte yandan etrafı kontrol ettikten yüzlerini şapka, gözlük ve başörtüsüyle kapayan 3 kadın hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

'de bazı sitelere son dönemlerde hırsızlar dadandı. İddiaya göre, gözlük ve şapka takarak kendilerini gizleyen şüpheliler farklı noktalardaki büyük sitelere girdi. Sitedeki binalara girdiklerinde asansörlerde yüzlerini kapan şüpheliler gözlerine kestirdikleri daire kapılarını zorladı. Komşusuna çay içmeye giden ev sahibi, evine döndüğünde yatak odasının dağınık olduğunu fark etti. Kısa süre içerisinde evine hırsız girdiğini ancak değerli eşyalarının çalınmadığını gören ev sahibi soluğu site yönetiminde aldı. Durumu yönetime anlatan kadın güvenlik kameralarını incelendiğinde, asansörde yüzlerini gözlük, şapka ve başörtü ile gizleyen 3 kadının dairesinin bulunduğu kata geldiğini gördü. Ev sahibi değerli eşyalarının çalınmadığını anlayınca polise başvurmak istemedi. Aynı bölgedeki farklı bir sitede ise aynı hırsızlar bu sefer girdikleri bir daireden ziynet eşyaları ile evdeki değerli bazı eşyalarını çaldıklarını öne sürdü. Site yöneticileri ise vatandaşların tanımadıkları insanlara kapıları açmamaları ve şüpheli hareketlerde bulunanları yönetime bildirmelerini istedi. Öte yandan etrafı kontrol ettikten yüzlerini şapka, gözlük ve başörtüsüyle kapayan 3 kadın hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

Site yönetici Hacı Aksu, "Geçen hafta burada bir daireye girmişlerdi. Kapıları komşularımız açarak hırsıza yardımcı oluyorlar, içeri alma konusunda. Bir daire sakini de buraya gelerek durumu bize bildirdi. Ama bölgedeki diğer sitelerde de aynı olaylar olmuş. Birkaçının güvenlik kamera görüntüsü geldi. Aynı kişiler. Asansöre binerek gözlük takıp, şapka takarak kendilerini gizliyorlar. Bir kaç daireye girmişler. Daha öncede söyleyen olmuştu, binaya şüpheli birilerinin girdiğini. Ama daireye girmemişler. Güvenlik amirini gönderdik oraya. Bu tip hırsızlıklar burada da bir sefer oldu. Bir şey çalınmamış ama aynı kişiler, görüntüleri bizde de var. Komşularımız bu kapıları bu tip yabancı kişilere açmamaları gerekiyor. Buradan çocuklar da açıyor. Site içerisinde tel örgülerin etrafında oynayan çocuğu çağırıyor. 'Kapıyı açar mısın?' diyor, koşup gidip açıyor. Bunları hep bizler de görüyoruz, takip ediyoruz. Komşularımız bunlara biraz dikkat ederse bizler de elimizden gelen çabayı göstererek bu tip şeylerde kurtulmuş oluruz. En azından hırsızlık olaylarının bizim sitede olmamasına gayret göstereceğiz. Aynı kişide başka sitelerde altın, ziynet eşyası ve para gibi şeyler çalmışlar. Sitelerde dolaşıyor bunlar burada. Bizden sonra bir hafta sonra başka bir siteden görüntü geldi. Aynı kişiler" dedi.