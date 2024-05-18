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Başkale'de askeri araç devrildi: 11 askerimiz yaralandı

Van'ın Başkale ilçesinde askeri aracın devrildiği kazada 11 asker yaralandı. Durumu ağır olan 6 asker, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

15:06 - 18/05/2024 Cumartesi
DHA
Yaralanan askerlerimiz hastanelere kaldırıldı.
Yaralanan askerlerimiz hastanelere kaldırıldı.

Başkale'ye 60 kilometre uzaklıktaki Esenyamaç Mahallesi'ne bağlı İran sınırındaki Yeşilbulak mezarında, sabah saatlerinde devriye görevi yürüten askeri araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp devrildi. Kazada 11 asker yaralandı. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralı askerler, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan 6 asker, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.


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