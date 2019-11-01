Başkentte Şanlıurfa rüzgarı

Ankara’da 3 Kasım’a kadar sürecek olan Kadim Kentten Başkente Urfa Festivali, ‘Urfa Seni Çağırıyor’ sloganı ile kapılarını başkentlilere açtı. Göbeklitepe, Balıklıgöl, Harran, Halfeti gibi tarihi ve turistik zenginliklere ev sahipliği yapan, yöresel lezzetleri Türkiye sınırlarını aşan Şanlıurfa’yı Ankaralıların ayağına getiren festivalin açılışı dün yapıldı.

URFA REKABETSİZ BİR ŞEHİR

Altınpark’ta gezilebilecek festivalin açılış töreninde konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Şanlıurfa’yı Ankara’ya getirdik. Şanlıurfa kadim bir şehir. Gastronomi ile ilgili Urfa lezzetlerini sunuyoruz. Urfa ile ilgili neyi sunarsak sunalım, Urfa rekabetsiz bir şehir. Tarih Urfa’da, lezzet Urfa’da, kültür Urfa’da, coğrafya Urfa’da. Ankara’da yaşayan herkesi buraya davet ediyoruz. Burada renk renk, çeşit çeşit lezzetleri tadacaklar. Gizemi, tarihi, geçmişi görmek istiyorlarsa Urfa’ya gelmeleri gerekiyor” dedi.

EV YEMEKLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK

Urfa’nın kebapları ile bilindiğini hatırlatan Beyazgül, “Urfa’nın saklı cenneti evlerdedir. Sulu ev yemekleridir. Şimdi biz onları lokantalara kazandıracağız. Çünkü çok çeşit var, kitaplar yazıldı. Urfa hanımları, kendi lezzetlerini lokantada yemek istemiyorlar, kendi evlerinde yapmak istiyorlar. Mesela kazan kebabı, bütün patlıcan yemeklerini tattıracağız. Kebap konusunda da çok iddialıyız” şeklinde konuştu.

BARIŞ PINARI HAREKATI OTELLERİ DOLDURDU

Barış Pınarı Harekatı ile otellerin bomboş olacağını düşünenlere karşın tam tersinin olduğuna dikkat çeken Beyazgül, “Oteller dolu olduğu için yer bulamıyorlar. Urfa bir cazibe merkezi haline geldi. Eskiden Urfa’ya gelen ağlar, giden ağlar, diyorduk. Şimdi Urfa’ya gelen gülerek gelecek ama ağlayarak geri dönecek” ifadesini kullandı.