Başsavcılıktan Esenyurt Polis Merkezi'ndeki ölümle ilgili açıklama

İstanbul Valiliği'nce Esenyurt'ta polis merkezinde bekleme odasında fenalaşarak hayatını kaybettiği açıklanan Birol Yıldırım'ın (42) ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ise bugün yazılı açıklama yaptı.

"Kamara kayıtları temin edildi"

Açıklamada, Cumhuriyet savcısının aynı gün polis merkezindeki güvenlik kamerası kayıtlarını temin ederek, sesli ve görüntülü materyallerle olay yeri incelemesini yaptığı, maktul ile ilgili adli muayenenin yapıldığı, ölüm sebebi ve zamanının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği anlatıldı.

"Polis merkezindekilerin ifadesi alındı"

Olayla ilgili polis merkezindeki polisler, bekçiler ve vatandaşlar olmak üzere tüm kişilerin ifadelerine başvurulduğu kaydedildi.

"Soruşturma tüm yönleriyle araştırılıyor"

Açıklamada, "Güvenlik kamera kayıtlarıyla ilgili teknik analiz ve Adli Tıp Kurumu'ndaki detaylı inceleme devam ediyor. Soruşturma tüm yönleriyle araştırılmak suretiyle titizlikle sürdürülüyor" denildi.

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