Kendisini ağlatana 100 TL veriyor: Dert dinleyerek Türkiye'yi geziyor

Gençler arasında 'dert dinlenir' dövizlerle gezip cep harçlığı çıkartmak son yıllarda çok yaygınlaştı. Bunu ciddi ciddi para kazanma aracı olarak görenler de var. Onlardan biri de İstanbul’da yaşayan Aytaç Şimşek. Hem Türkiye'yi gezen Şimşek hem de masraflarını dert dinleyerek karşılıyor.

Şehrin karmaşasından uzaklaşmak için 3 yıl önce sırt çantasına sığdırdığı hayal dünyasıyla ülke turuna çıktı. Cebinden tek kuruş para harcamadan otostopla Türkiye turuna çıkan genç gezgin Şimşek, gittiği her ilde kamp çadırını kurarak yeni insanlarla tanıştı.

EKONOMİ 5 liraya itina ile dert dinlenir

Çok basit nedenleri dert ediniyorlar

İnsanlarla samimi diyaloglar kuran Şimşek, geçimini sağlamak için ise dert dinlemeyi ücretli hale getirdi. Ücret karşılığında dert dinleme seansları ise birçok kişi tarafından ilgiyle karşılandı. Her dert dinleme seansından 10 TL kazanan Şimşek, kendisini dertleriyle ağlatabilen kişilere de 100 TL veriyor.

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Sadece bir kere ağladı

Şimdiye kadar ise başkalarının derdiyle bir sefer ağlayabildiğini aktaran Şimşek, çoğu insanın basit nedenlerden dolayı dert edindiğini söyledi.

GÜNDEM Dert dinleyerek para kazanıyorlar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in 2019 yılında yaptığı Türkiye’nin en mutsuz illeri sıralamasında 9’cu sırada yer alan Batman da bu günlerde bu sıra dışı misafiri ağırladı. Dert dinlerken para kazanan gezgin Aytaç Şimşek, otostopla gezdiği iller arasına Batman’ı da kattı.

Şimşek, gezdiği şehirlerde masrafını dert dinleyerek sağlıyor.n

FOTOĞRAF 5 Sanat tarihi öğrencisi Fatma Kübra Çavuş: - Günde 30-40 kişinin derdini dinliyor, onların rahatlamalarını sağlıyoruz, genellikle orta yaş ve üzeri kişiler bizimle konuşmak istiyor Fatma Kübra Çavuş, yaklaşık 15 gündür dert dinlediklerini, amaçlarının insanlara mutluluk dağıtmak olduğunu, her gün ortalama 30-40 kişiyle sohbet ettiklerini söyledi. İlk zamanlar yaptıkları işle dalga geçen birkaç kişi olsa da herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını, özelikle ileri yaş grubundan insanların dertlerini ciddiyetle anlattıklarına şahit olduklarını ifade eden Çavuş, başvuranların isimlerini dahi sormadıklarını dile getirdi. Çavuş, İnsanlar tanımadıkları, bir daha karşılarına çıkmayacak kişilere sorunlarını daha kolay anlatıyor. Biz onların dertlerini dinleyip dilimiz döndüğünce onları rahatlatmaya, dertlerine çözüm bulmaya çalışıyoruz. Asıl amacımız hiç tanımadığımız kişilere mutluluk dağıtmak. Dertlerini anlatanlar daha sonra bize 1 lira ödeme yapıyor. Bu para sembolik ama yine de bütçemize katkı sağlıyor diye konuştu. İki üniversite öğrencisine derdini anlatan Can K. (19) ise Pankartı görünce ilginç geldi, tanışmak, konuşmak istedim, bazı sorunlarımla ilgili sohbet ettik, şimdi kendimi rahatlamış hissediyorum ifadelerini kullandı. 1 liraya dert dinlenir Uşak Üniversitesi öğrencisi iki kız arkadaş, kentin işlek caddelerinden birinde "1 TL'ye dert dinlenir" yazısıyla "müşteri" çekmeye ve talep edenlerin derdine derman olmaya çalışıyor. BiP'te paylaş

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Gelip gördükten sonra korkularımı yendim

Batmanlıların diğer illere oranla başka nedenlerden dolayı dertlendiğini söyleyen Şimşek, "Bir yakın arkadaşım ile beraber başladım, bu yolla onunla ilk İzmit’e, sonrasında Bursa’ya, İzmir’e gittik. Daha sonra baktık güzel gidiyor otostopla gezmeye başladık. Antalya’ya gittikten sonra iyice Türkiye’nin her tarafına açılmaya başladım. Sivas’tan başlayarak yoluma devam ediyorum. Sivas Türkiye’nin ortası olduğu için etrafa açılmam daha rahat oldu. Batman’a gelme sebebim İstanbul taraflarında bu bölgenin terör bölgesi olduğunu söylüyorlar. Ama asıl öyle değil, tamamen tam tersi, tam kültürlü bir yer, İstanbul gibi bir yer değil, İstanbul’da kültür diye bir şey kalmadı. Burası tam tersi kültürlü misafirperverler, iyi niyetliler birileri ile konuştuğunda başım gözüm üstüne diyorlar, çok yardımcı oluyorlar. Çok sıcak yakın ilgi gösteriyorlar. Biraz korku var ama gelip gördükten sonra korkularımı yendim. İnsanları cana yakın burada çok insanın derdini dinledim, hani çoğu da geçim sıkıntısı yaşıyor. Çoğu dertler sıradan dertler, çok dert edilecek bir şey yok burada.

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Sevgilisinden ayrılan çok

İzmir, Antalya taraflarında daha çok sevgilisinden ayrılan kişilerin dertlerini dinledim. Batman’dan, Diyarbakır ve Elazığ’a gideceğim oradan artık memleketim Sivas’a gideceğim. 3 buçuk aya yakın oldu yola çıkalı çok dert dinledim. Dertlerini dinlediğim kişilere yol gösteriyorum, sevgilisinden ayrılan kişiler diyor 4 yılık sevgilimden ayrıldım ben de diyorum ki olacağı varsa zaten olur olmayacağı varsa uğraşmaya gerek yok, tamamen akışına bırakıyorum. Nasipte varsa olur yoksa olmaz nasip ötesinden başka olmaz. Yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bir ablam var Fethiye ölü denizde. Oradaki abla dertleri ile beni ağlattı, ağlamamak için kendimi zor tutum ama ağlatı. Onun haricinde de o kadar dert dinledim ağlamadım” dedi.

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