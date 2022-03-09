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BATMAN

Batman’ın yeşil vadisi olacak

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Batman Çayı kenarında yapımı devam eden İstiklal Parkı’nı yerinde ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında teknik personelden bilgi aldı. İstiklal Parkı ziyaretinde Vali Şahin’e, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Osman Bilgili, Muzaffer Özkan ve Adnan Yürük, belediye birim müdürleri ile teknik personel eşlik etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Batman’ın yeşil vadisi olacak
​Batman’ın yeşil vadisi olacak.

182 bin metrekare alan üzerine kurulan, dolgu ve alt yapı çalışmaları tamamlanan İstiklal Parkı’nda incelemelerde bulunan Vali Şahin,

“Batman’a nefes aldıracak bu projeyi en güzel şekilde yapalım ve bu şehri kurtaralım. Herkes bunu görsün de bizden sonra gelecek olan yöneticilerden de bunu talep etsin.

Benim hayalim, Balpınar Köprüsü’nden havaalanının sonuna kadar bu bandın bu şekilde devam etmesi. Yaklaşık 8-9 kilometre uzunluğunda ve en az 100-150 metre genişlikte bir yeşil vadi şeklinde Batman Çayı’nı çevrelemesi. İmarını yapıyoruz.

“Devasa Bir Başlangıç”

İşte size vizyon. İşte bu Batman’ın 800 bin nüfusunu taşır. Bunun için biz bir başlangıç yapıyoruz. Başlangıcımız öyle küçük bir başlangıç değil devasa bir başlangıç. Bu çalışmayı iyi planlayalım, iyi düşünelim, iyi kafa yoralım ve kendimizi doğruyu yapmakla mükellef kılalım. Bu bir Batman projesi, kimse bunu hayal dahi edemezken biz realize ediyoruz” sözleriyle İstiklal Parkı projesinin önemine değindi.

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