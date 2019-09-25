Battalgazi’de toplu sünnet

Battalgazi Belediyesi tarafından belediyenin hayır çarşısından faydalanan ihtiyaç sahibi ailelerinin çocukları için “Toplu Sünnet Şöleni” düzenlendi. Şölende sünnet kıyafetini giyen çocuklar üstü açık otobüsle şehir turu attırılarak, Galip Demirel Çınar Park’taki tören alanına getirildi. Düzenlenen Sünnet Şöleni'ne Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdulkadir Duran, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, İl Müftüsü Veysel Işıldar, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, STK Temsilcileri ve daire müdürleri katıldı.

Törende konuşan Başkan Osman Güder, “Biz, Battalgazi Belediyesi olarak, devlet olarak, Hükümet olarak, devlet baba olarak devletin şefkatli eli insanların her zaman üzerindedir. Bunu da sosyal belediyecilikle gerçekleştirme adına bu merasimimizi düzenledik” dedi. Başkan Güder ve eşinin mutlu günlerine ortak olduğu çocuklar yakılan kınanın ardından, etkinliklerle doyasıya eğlendiler.