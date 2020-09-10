BAU’dan İngiltere’de master fırsatı

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve MLA College UK iş birliği yaptı. BAU’nun güney kampüsünde yapılan lansmanda iş birliğinin detayları paylaşıldı. Buna göre, Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi almak isteyen öğrencilere ve sektör profesyonellerine açık olacak programda, Bahçeşehir Üniversitesi’nde tamamlanan yüksek lisans programı ile diploma derecesini tamamlayan öğrenciler, MLA College’den online olarak tamamlanacak tez çalışması ile Plymouth Üniversitesi’nden akredite MBA derecesi ve iki ayrı diploma sahibi de olabilecek.

DENİZ TİCARETİ HUKUKÇUSU OLARAK ÇALIŞMA FIRSATI

Bunun yanı sıra, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencileri, lisans eğitimleri boyunca MLA College’den hem sertifika alabilecek hem de aldıkları dersleri BAU’da saydırabilecek. BAU Hukuk öğrencileri de aynı şekilde MLA College’den alacakları derslerle mezun olduklarında Türkiye’den Hukuk Fakültesi diploması ve İngiltere’den Sürdürülebilir Denizcilik Operasyonları lisans diploması ile ‘Deniz Ticareti Hukukçusu’ olarak çalışabilecek.

KENDİ ERASMUSUMUZU OLUŞTURUYORUZ

İngiltere’nin denizcilikte çok iyi bir konumda olduğunu söyleyen BAU Global Başkanı Enver Yücel, “İş birliği yapıyor olmaktan hem ülkem hem de kurumum adına çok mutluyum. BAU Global olarak kendi erasmusumuzu yaratıyoruz. Erasmus AB’nin öğrenci dolaşım hareketi, 23 yıl önce global olacağımızı söyledik. Dünya vatandaşı olmak önemlidir, dünyanın her yeri bizim önemli. İlk yıllarda ‘kampüsümüz dünya’ dedik. İstanbul’un kalbinde bir üniversite kampüs bütün dünya, bugün bunlar çok daha iyi anlaşılabiliyor. Bu yolda ilerliyoruz” dedi.

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AMACIMIZ İYİ İNSAN YETİŞTİRMEK

Dünyada denizciliğin hala tam olarak anlaşılamadığını vurgulayan Yücel, “Özellikle Birleşmiş Milletler (BM) sürdürülebilir kalkınma hedefleri için çalışıyor bunun olması için önceliğimiz denizdir. Bütün amacımız iyi insan yetiştirmek, dünyanın gelişimine katkıda bulunmak, sorunlarını çözmek. MLA College UK yıllarca online eğitim veriyor, pandemi döneminde yaptığımız işler ortadadır artık dünya değişti. Dünya pandemi öncesine dönmeyecektir. Sektördeki sistemler değişecektir üniversiteler olarak ayak uydurmalıyız” diye konuştu.

Sınırların ötesinde bir eğitim

KMLA College Rektörü John Chudley ise, kaliteli eğitim verme tutkuları olduğunu söyleyerek, “Bahçeşehir Üniversitesi’nde tam zamanlı bir diploma programı tamamlamak ve İngiltere’deki MLA College ile uzaktan öğrenim yoluyla bir tez yazarak küresel MBA’i tamamlamak gerçekten sınırların ötesinde bir eğitimdir. Bu model ile öğrenciler, dünyanın dört bir yanından özel dersler alarak uzaktan eğitim aşamasına başlamadan önce sınıf temelli dersler aracılığıyla master düzeyinde eğitim deneyimi kazanacaklar.3 hedefimiz var, birincisi esnek bir eğitim sunmak. Sürdürülebilir çevreyi desteklemek, insanlığın faydasına olacak insanlar yetiştirmek hedefimiz var. BAU’nun hedefleriyle tamamen örtüşmektedir” diye konuştu.