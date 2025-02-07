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Bayrağı daha ileri taşıyacağız

Bayrağı daha ileri taşıyacağız

04:007/02/2025, Cuma
G: 7/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Osman Nuri Kabaktepe, Abdullah Özdemir.
Osman Nuri Kabaktepe, Abdullah Özdemir.

AK Parti’de bugün yapılacak İstanbul 8. Olağan Kongresi öncesi İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir basın toplantısı düzenledi.

Yeni dönemde var olan çalışmaların üzerine yeni nitelikli çalışmaları katarak partilerine sahip çıkacaklarını vurgulayan Özdemir, “Biz çok ileri noktalardan aldık bayrağı, inşallah çok daha ileri noktalara taşıyacağız. Buna da ekibimizle birlikte inancımız tam” dedi.



#Siyaset
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