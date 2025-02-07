Bayrağı daha ileri taşıyacağız

Yeni dönemde var olan çalışmaların üzerine yeni nitelikli çalışmaları katarak partilerine sahip çıkacaklarını vurgulayan Özdemir, “Biz çok ileri noktalardan aldık bayrağı, inşallah çok daha ileri noktalara taşıyacağız. Buna da ekibimizle birlikte inancımız tam” dedi.