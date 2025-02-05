AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e kınama: Siyasi ahlak ve terbiye yoksunu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesini tehdit niteliğindeki sözleri iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun 3 ayrı suçtan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması ve memuriyet hizmetlerinden yoksun bırakılması talep edildi.

Bu karardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tutan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Zaten kararlıydık, şimdi daha kararlıyız. El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz bakalım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret: "Allah'ın cahili"

Erdoğan'ın "Marjinal sol örgütlerin sloganlarıyla kendilerini avutuyorlar.” sözlerine ilişkin de konuşan Özel, "Bertolt Brecht'in şiiri... Allah'ın cahili ne Brecht'i bilir, ne şiiri, ne sanat, ne kültür bilir." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den Özel'e kınama: Siyasi ahlak ve terbiye yoksunu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

"Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin dili en güçlü şekilde kınıyoruz." diyen Çelik, "Siyasi ahlak ve terbiye yoksunu bu ifadeleri kendisine aynen iade ediyoruz." dedi.

Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin dili en güçlü şekilde kınıyoruz.

Özgür Özel’in devlet adamlığı adabından yoksun çok sayıda cümlesi var. Son olarak kullandığı cümleler ise siyasi terbiye yoksunluğunun da zirvesi olmuştur. Siyasi ahlak ve terbiye yoksunu bu ifadeleri kendisine aynen iade ediyoruz.

Özgür Özel’in, şiir okuduğu için siyasi yasak cezasıyla karşı karşıya kalan Cunhurbaşkanımıza “şiir bilmez” demesi ise, ancak Özgür Özel’in kendi siyasi cehaletiyle açıklanacak bir durumdur.

Sn Cumhurbaşkanımız ülkemizi her türlü kan dökücü şebekeden korumak için ömrünü milletimize adamıştır. Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dil, siyasi her türlü ahlaktan yoksun bir çirkinliktir. O sözleri Özgür Özel her türlü darbeye destek olarak şehit Başbakanımız Menderes’in, şehit bakanlarımızın ve bu ülkenin masum gençlerinin canına kıyılmasına yol açan darbelere destek veren kendi siyasi tarihine söylemelidir!"







