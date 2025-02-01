Özgür Özel Mansur Yavaş'ı teskin etti: 'Süreç şeffaf olacak' sözü

Edinilen bilgilere göre, Özgür Özel ile CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş önceki gün bir araya geldi. Kulislere yayılan iddialara göre buluşmada Özgür Özel, Yavaş'ı Çağlayan Adliyesi’nde dün ifade veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul'a gelmesini istedi. Buluşmada Özel’in CHP Grubu’nda 1,6 milyon üyeyle cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine ilişkin çıkışı ile buna yönelik takvim planlaması da gündeme geldi. Özel’in Yavaş’a adaylık süreci ile ilgili sürecin şeffaf olacağına ilişkin bilgi verdiği iddia edildi. Edinilen bilgilere göre Özel, Yavaş’a, ‘’Adaylık ve ön seçim sürecini şeffaf yürüteceğim, sen içini ferah tut’’ dediği kaydedildi.