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Aslı Baykal'dan savcı tehdit eden Ekrem İmamoğlu'na: Çürümüşlüğe katkıda bulunuyor

Aslı Baykal'dan savcı tehdit eden Ekrem İmamoğlu'na: Çürümüşlüğe katkıda bulunuyor

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
18:5731/01/2025, Cuma
G: 31/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Aslı Baykal, savcı tehdit eden İmamoğlu'nun bir siyasetçi olarak nasıl konuşacağını bilmediğini söyledi.
Aslı Baykal, savcı tehdit eden İmamoğlu'nun bir siyasetçi olarak nasıl konuşacağını bilmediğini söyledi.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, X hesabından yaptığı paylaşımda, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. İmamoğlu'nun savcıyı tehdit ettiği sözleri paylaşan Baykal, "Birisi bu sözleri sana dese suç duyurusunda bulunursun. Bir siyasi nasıl konuşacağını, neyi nasıl ifade edeceğini ayarlayamıyorsa çürümüşlüğe katkıda bulunur." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini hedef alarak,
"Bak Başsavcı sana söylüyorum. Biz var ya, sana faydamız olmaz senin zihnin çürümüş te.. Senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız."
ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu, 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret', 'tehdit', 'terörle mücadele görev almış kişileri hedef gösterme' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na giderek Savcılığa ifade verdi.

Baykal'dan İmamoğlu'na: Çürümüşlüğe katkıda bulunuyor

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, X hesabından yaptığı paylaşımda, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun savcıyı tehdit ettiği sözleri paylaşan Baykal,
"Birisi bu sözleri sana dese suç duyurusunda bulunursun. Bir siyasi nasıl konuşacağını, neyi nasıl ifade edeceğini ayarlayamıyorsa çürümüşlüğe katkıda bulunur."
dedi.
Baykal'ın paylaşımı şöyle:


#Aslı Baykal
#Ekrem İmamoğlu
#Tehdit
#CHP

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