Aslı Baykal'dan savcı tehdit eden Ekrem İmamoğlu'na: Çürümüşlüğe katkıda bulunuyor

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, X hesabından yaptığı paylaşımda, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. İmamoğlu'nun savcıyı tehdit ettiği sözleri paylaşan Baykal, "Birisi bu sözleri sana dese suç duyurusunda bulunursun. Bir siyasi nasıl konuşacağını, neyi nasıl ifade edeceğini ayarlayamıyorsa çürümüşlüğe katkıda bulunur." dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle resen soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında İmamoğlu, 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret', 'tehdit', 'terörle mücadele görev almış kişileri hedef gösterme' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na giderek Savcılığa ifade verdi.
Baykal'dan İmamoğlu'na: Çürümüşlüğe katkıda bulunuyor
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, X hesabından yaptığı paylaşımda, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.