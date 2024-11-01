Gazeteci Sinan Burhan, Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal öncülüğünde 'Yeni CHP' söylemiyle bir parti kurulacağını iddia etti. Partide CHP'nin önde gelen isimlerinden Mehmet Sevigen ve Yılmaz Ateş gibi isimlerin de yer alacağını belirten Burhan, "CHP'den vekillerin ve belediye başkanlarının katılacağı ifade ediliyor." dedi. Aslı Baykal, bu paylaşım sonrası yaptığı açıklamada, parti kuracağı iddiasını yalanlasa da yeni bir harekete ihtiyaç olduğunu söyledi.
"Yeni CHP söylemiyle parti kuruluyor"
Gazeteci Sinan Burhan, Baykal'ın kuracağı partinin 'yeni CHP söylemiyle' ortaya çıkacağını belirtti.
CHP'nin ağır topları da yer alacak: Vekiller ve belediye başkanları da katılacak
"İsmail Cem'in partisinde buluşulacakmış"
Bu yeni partinin, geçmişte merhum İsmail Cem’in kurmuş olduğu hareketten ilham aldığı ifade ediliyor.
İsmail Cem, Türkiye siyasetinde iz bırakmış, sosyal demokrat değerleri savunan bir figürdü.
Aslı Baykal: Parti kurmayacağım ama bir harekete çok ihtiyaç var
Baykal, bu paylaşım sonrası yaptığı açıklamada, parti kuracağı iddiasını yalanlasa da yeni bir harekete ihtiyaç olduğunu söyledi.