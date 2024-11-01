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Aslı Baykal: Parti kurmayacağım ama bir harekete çok ihtiyaç var

Aslı Baykal: Parti kurmayacağım ama bir harekete çok ihtiyaç var

Hüseyin Berk
21:421/11/2024, Cuma
G: 1/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Aslı Baykal
Aslı Baykal

Gazeteci Sinan Burhan, Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal öncülüğünde 'Yeni CHP' söylemiyle bir parti kurulacağını iddia etti. Partide CHP'nin önde gelen isimlerinden Mehmet Sevigen ve Yılmaz Ateş gibi isimlerin de yer alacağını belirten Burhan, "CHP'den vekillerin ve belediye başkanlarının katılacağı ifade ediliyor." dedi. Aslı Baykal, bu paylaşım sonrası yaptığı açıklamada, parti kuracağı iddiasını yalanlasa da yeni bir harekete ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde,
"Partinin gidişatından mutlu değilim"
diyerek CHP'den istifa eden CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal'ın yeni bir parti kuracağı iddia edildi.

"Yeni CHP söylemiyle parti kuruluyor"

Gazeteci Sinan Burhan, Baykal'ın kuracağı partinin 'yeni CHP söylemiyle' ortaya çıkacağını belirtti.

CHP'nin ağır topları da yer alacak: Vekiller ve belediye başkanları da katılacak

CHP eski Genel Sekreteri ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen ve CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş gibi partinin önde gelen isimlerinin de yeni partide yer alacağını belirten Burhan,
"CHP'den vekillerin ve belediye başkanlarının katılacağı ifade ediliyor."
dedi.

"İsmail Cem'in partisinde buluşulacakmış"

Bu yeni partinin, geçmişte merhum İsmail Cem’in kurmuş olduğu hareketten ilham aldığı ifade ediliyor.

İsmail Cem, Türkiye siyasetinde iz bırakmış, sosyal demokrat değerleri savunan bir figürdü.

Aslı Baykal: Parti kurmayacağım ama bir harekete çok ihtiyaç var

Baykal, bu paylaşım sonrası yaptığı açıklamada, parti kuracağı iddiasını yalanlasa da yeni bir harekete ihtiyaç olduğunu söyledi.

X hesabından paylaşım yapan Aslı Baykal,
"Parti kuracağım haberi doğru değil. Türkiye'nin dürüst, temiz, tüm Türkiye'yi kucaklayan, hoşgörülü ve Türkiye'nin kaynaklarını tüm vatandaşlarına aktaran, ranttan uzak bir harekete çok ihtiyacı olduğunu biliyorum. Umuyorum doğru zamanda, doğru kişiler ile bu hareket başlatılabilir."
dedi.
#Aslı Baykal
#CHP
#Sinan Burhan
#Parti

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