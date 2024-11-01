Aslı Baykal: Parti kurmayacağım ama bir harekete çok ihtiyaç var

"Parti kuracağım haberi doğru değil. Türkiye'nin dürüst, temiz, tüm Türkiye'yi kucaklayan, hoşgörülü ve Türkiye'nin kaynaklarını tüm vatandaşlarına aktaran, ranttan uzak bir harekete çok ihtiyacı olduğunu biliyorum. Umuyorum doğru zamanda, doğru kişiler ile bu hareket başlatılabilir."