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ANKARA

Aslı Baykal CHP’den istifa etti: 'Partinin gidişatından mutlu değilim'

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, CHP’den istifa etti. Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, telefonda görüştüğü Baykal’ın kendisine “Partinin gidişatından mutlu değilim” dediğini aktardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Aslı Baykal CHP’den istifa etti: Partinin gidişatından mutlu değilim
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, CHP’den istifa etti.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, CHP’den istifa etti. Aslı Baykal, “Gördüğüm lüzum üzerine CHP’den istifa ettim” dedi. Baykal, başka bir partiye katılıp katılmayacağına ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı. CHP’nin eski genel sekreteri Mehmet Sevigen, telefonda görüştüğü Baykal’ın kendisine “Partinin gidişatından mutlu değilim” dediğini aktardı. Baykal, geçen yıl ortaya atılan “CHP’nin gidişatından rahatsız olduğu ve yeni parti kuracağı” iddialarını sosyal medya hesabından yalanlamıştı.

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