Gündem Bayrak yarışı
ANTALYA

Bayrak yarışı

Şampiyonada 2. ve 3. olan Kazak sporcular dev Kazakistan bayrağı açarak podyumu kapattı. Şampiyon olan sporcumuz Derya Ceren Çağlayan, Türk bayrağını Kazak bayrağının önüne geçirmek zorunda kaldı. Kazak sporcular benzer hamle yaparak kendi bayraklarını öne almaya çalışınca çekişme birkaç kez tekrarlandı. Kazak teknik direktör özür diledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayrak yarışı
​Bayrak yarışı

Antalya'da düzenlenen 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nın ödül töreni ilginç anlara sahne oldu. Şampiyonada 21 yaş altı klasmanda mücadele eden Türk milli sporcu Derya Ceren Çağlayan, Dünya Şampiyonu oldu. Şampiyonada ikinci ve üçüncü olup madalyalarını almak için podyuma çıkan Kazak sporcular, kendi ülkelerinin bayrağını açtı. Ardından podyuma çıkan Derya Ceren Çağlayan, Türk bayrağını açarak Kazak bayrağının önüne geçirdi. Daha sonra Kazak sporcular da aynı hamleyi yaptı. Bu hamleler birkaç kez tekrarlandı. Söz konusu ilginç görüntüler, sosyal medyanın da gündemleri arasına girdi. Kazakistan Milli Bilek Güreşi takımının teknik direktörü Marat Asainov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bu konuyu koçlarla ve kızlarla zaten tartıştık. Bu, elbette bir daha olmayacak. Bu olaydan dolayı herkesten ve tabii ki dünyanın dört bir yanındaki spor hayranlarından özür dileriz.” Şampiyonada 15, 18 ve 21 yaş kategorisi kadın ve erkek sporcularımız, takım halinde dünya ikinciliğini elde etti.

Aslan gol oldu yağdı

Aslan gol oldu yağdı

​Galatasaray, Kastamonuspor'u 7-0 yenerek Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.
Bana göre Zelenskiyneyse boşverin

'Bana göre Zelenskiy
neyse boşverin'

​Berlusconi'nin ortaya çıkan ses kaydı İtalya'da tartışma yarattı.
İYİ Partiden Kılıçdaroğluna hamburger göndermesi

​Valilik kararın detaylarını duyurdu.

​Bakan Koca duyurdu: Kanserle mücadelede önemli adım.

​Tekerlekli mobil evlere ilgi arttı: En değerlisi üç milyon lira!

​Büyükçekmece'de camdaki sinekler mahalleliyi ayaklandırdı.

​Amasra'daki maden kazası için araştırma komisyonu kuruldu.

​ABD'de ortalığı karıştıran iddia.

Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'kucaklaşma' açıklamasına tepki.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.