​Bayrak yarışı

Antalya'da düzenlenen 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nın ödül töreni ilginç anlara sahne oldu. Şampiyonada 21 yaş altı klasmanda mücadele eden Türk milli sporcu Derya Ceren Çağlayan, Dünya Şampiyonu oldu. Şampiyonada ikinci ve üçüncü olup madalyalarını almak için podyuma çıkan Kazak sporcular, kendi ülkelerinin bayrağını açtı. Ardından podyuma çıkan Derya Ceren Çağlayan, Türk bayrağını açarak Kazak bayrağının önüne geçirdi. Daha sonra Kazak sporcular da aynı hamleyi yaptı. Bu hamleler birkaç kez tekrarlandı. Söz konusu ilginç görüntüler, sosyal medyanın da gündemleri arasına girdi. Kazakistan Milli Bilek Güreşi takımının teknik direktörü Marat Asainov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bu konuyu koçlarla ve kızlarla zaten tartıştık. Bu, elbette bir daha olmayacak. Bu olaydan dolayı herkesten ve tabii ki dünyanın dört bir yanındaki spor hayranlarından özür dileriz.” Şampiyonada 15, 18 ve 21 yaş kategorisi kadın ve erkek sporcularımız, takım halinde dünya ikinciliğini elde etti.

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