Bayram fırsatçılarına dikkat

İçişleri ve Adalet bakanlıkları, vatandaşları hedef alan sahte SMS ve e-posta mesajlarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Özellikle “Aracınız çekilmiştir”, “Trafik cezanız var” ya da “e-Devlet’te yeni bildiriminiz var” gibi başlıklarla gönderilen mesajların tamamen sahte olduğu vurgulandı. Emniyet kaynakları, yargı süreçleriyle ilgili SMS veya e-posta ile doğrudan bağlantı içeren içeriklerin kesinlikle dikkate alınmaması gerektiğini belirtti. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, GSM operatörleriyle entegre çalışan “Anlık Dolandırıcılık Tespit ve Bildirim Sistemi” devreye aldı. Böylece dolandırıcılık içeren mesajlar gerçek zamanlı olarak tespit edilebilecek. Şüpheli içerikler ekiplerle paylaşılacak.