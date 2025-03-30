Bayram trafiği

Ramazan Bayramı’nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, yollar, otobüs terminalleri ve havalimanlarında yoğunluk oluşturdu. Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde gün boyu araç trafiği yaşandı.





3 KM KUYRUK OLUŞTU

Doğu illerini batı illerine bağlayan önemli kilit kavşaklarından biri olan ve E-88 Karayolu’nda Yozgat şehir giriş ve çıkışlarında yoğundu. Trafiğin durma noktasına geldiği bölgelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'ya da Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi gitti. Kent girişinde 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.





OTOGARLAR YOĞUN

Tatil yolculuğunu otobüsle yapmayı tercih edenler otogarlara koştu. Talep üzerine Büyük İstanbul Otogarı’ndaki bazı otobüs firmaları ek seferler koydu. İnternetten bilet bulamadığı için otogara gelen yolcular da bilet bulmakta oldukça zorlandı. Başkentlilerde Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali’ne (AŞTİ) akın etti. Otobüs firmaları, ek seferler koyarak, seyahat edecek vatandaşların taleplerini karşılamaya çalışıyor. Uçakla yolculuk yapmak isteyen İstanbullular ise İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kalabalığa sebep oldu. Dün İstanbul Havalimanı’ndan planlanan bin 544 uçuşla 242 bin 455 yolcu seyahat etti. Sabiha Gökçen Havalimanı’na giriş çıkışlarında yoğunluk oluştu.





KAPTANLARA SİVİL DENETİM

İçişleri Bakanlığı yollarda aldığı önlemlerin yanı sıra şehirler arası otobüsler için de sıkı tedbirler aldı. Bakanlık, otobüslerde emniyet kemeri kullanımını denetlemek ve şoför davranışlarını gözlemlemek amacıyla 720 personelin sivil kıyafetle otobüslere yolcu gibi binerek denetim yapacağını açıkladı. 636’sı polis, 84’ü jandarma olmak üzere toplamda 720 görevli personel, seyahat süresince otobüs şoförlerini ve yolcuları gözlemleyecek. Denetimlerin temel hedefi, bayram tatiline çıkan vatandaşların sağ salim sevdiklerine ulaşmasını sağlamak olduğu belirtildi.



