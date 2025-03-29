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Karadeniz sahil yolunda bayram trafiği yoğunluğu

Karadeniz sahil yolunda bayram trafiği yoğunluğu

15:0829/03/2025, Cumartesi
AA
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Trafik ekipleri, bölgedeki araç geçişlerini aksatmadan düzenlemek için yoğun çaba sarf ediyor.
Trafik ekipleri, bölgedeki araç geçişlerini aksatmadan düzenlemek için yoğun çaba sarf ediyor.

İstanbul-Samsun kara yolunda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu arttı.

Karadeniz Bölgesi'
nin önemli geçiş güzergahlarından Amasya'nın Merzifon ilçesinde, özellikle
Amasya, Tokat, Sivas, Samsun, Ordu, Giresun
ve
Trabzon
istikametinde araçlar yoğunluk oluşturdu.


Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için çaba harcıyor.


#Samsun
#Karadeniz Bölgesi
#Amasya
#Tokat
#Sivas
#Ordu
#Giresun
#Trabzon

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