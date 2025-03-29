Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 07.07, İstanbul'da 07.22, İzmir'de 07.30'da kılınacak.
Müslümanlar için büyük öneme sahip Ramazan Bayramı, yarın başlayacak. İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? sorusunun yanıtı milyonlarca Müslüman tarafından araştırılıyor. İl il bayram namazı saatleri Diyanet tarafından belirlendi. Peki İstanbul'da bayram namazı saat kaçta? İşte İstanbul'da Ramazan bayramı namaz saati.
Müslümanlar için büyük öneme sahip Ramazan Bayramı, yarın başlayacak. Ramazan Bayramı'nın başladığına işaret eden şevval hilali, bu akşam Kuzey Amerika'dan itibaren görülmeye başlanacak. Böylece İslam dünyasında heyecanla beklenen Ramazan Bayramı yarın idrak edilecek.
İstanbul'da bayram namazı saat kaçta 2025?
İstanbul'da bayram namazı saat kaçta 2025?
Bayram namazı İstanbul'da saat 07.22'te kılınacak.
Ramazan Bayramı namazı Ankara'da saat 07.07'te İzmir'de ise 07.30'da kılınacak.
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