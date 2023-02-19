‘Baz’a da sağlam zemin

Depremle birlikte yıkılan binaların yanı sıra mobil iletişim altyapısı da tartışılıyor. Bu çerçevede yer seçimi ve baz istasyonlarının sayısına vurgu yapılıyor. Uzmanlar depremin ardından iletişimin kesilmesinin sebebini ve uygulanabilecek çözümleri Yeni Şafak’a anlattı. Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi Nihat Cindioğlu baz istasyonlarının dikileceği yerin önemine dikkat çekti. Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ ise altyapı yetersizliğinin altını çizdi.

Bilişim Uzmanı Üzeyir Destan, “Baz istasyonuna limitten fazla yüklenme olduğunda çalışamaz hale geliyor” dedi. Zarar görmesinden ve insan yoğunluğundan dolayı iletişimin kesildiğini belirten Destan, her sistemin belli bir hacmi olduğunu söyledi.

‘Uçan tasarsız ağların (FANETs)’ kullanılabileceğini söyleyen Destan, “FANETs teknolojisi mevcut yapıda kullanılabilecek, geliştirilebilecek ve gerçekten büyük fayda sağlayabilecek bir proje. Havadaki droneların üzerine yerleştireceğimiz baz istasyonları ile birlikte mevcuttaki çalışmayan baz istasyonlarının görevini havadaki baz istasyonları üstlenecek. Yük dağılmış olacak ve bu gibi acil durumlarda iletişimin kopmayacak” ifadelerini kullandı.

‘Uçan tasarsız ağların (FANETs)’ kullanılabileceğini söyleyen Destan, “FANETs teknolojisi mevcut yapıda kullanılabilecek, geliştirilebilecek ve gerçekten büyük fayda sağlayabilecek bir proje. Havadaki droneların üzerine yerleştireceğimiz baz istasyonları ile birlikte mevcuttaki çalışmayan baz istasyonlarının görevini havadaki baz istasyonları üstlenecek. Yük dağılmış olacak ve bu gibi acil durumlarda iletişimin kopmayacak” ifadelerini kullandı.

Baz istasyonu altyapısının zayıf olduğunun altını çizen Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi Nihat Cindioğlu, baz istasyonlarının dikileceği yerin önemine dikkat çekti. Cindioğlu, “Baz istasyonlarının nereye dikileceği, fay hattının geçip geçmediği tespit edilmeli. Şu an en uygun, en ucuz yer neresiyse oraya dikiliyor. Ev çökünce baz istasyonu da gidiyor. Enkaz altındaki vatandaş sinyali gönderemiyor. Kahramanmaraş 10 baz istasyonu ile ayakta tutulabilirdi ama bu sefer de kapasite yetersizliği ortaya çıkıyor” dedi. Yedek baz istasyonunun önemini vurgulayan güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbuğ ise şunları söyledi: “Yedek baz istasyonu olsa ve kapsama alanı genişletilecek şekilde yatırıma gidilse bu sıkıntı yaşanmaz. Yatırıma gidilmediğinden eldeki tek direk devre dışı kaldığı an sistem çöküyor.”