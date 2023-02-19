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‘Baz’a da sağlam zemin

Uzmanlar, mobil iletişimin depremde aksamaması için baz istasyonlarının yer seçimi ve sıklığının önemine dikkat çekiyor.

Merve Safa Akıntürk
Merve Safa Akıntürk
04:00 . 19/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Uzmanlar, mobil iletişimin depremde aksamaması için baz istasyonlarının yer seçimi ve sıklığının önemine dikkat çekiyor.

Uzmanlar, mobil iletişimin depremde aksamaması için baz istasyonlarının yer seçimi ve sıklığının önemine dikkat çekiyor.

Depremle birlikte yıkılan binaların yanı sıra mobil iletişim altyapısı da tartışılıyor. Bu çerçevede yer seçimi ve baz istasyonlarının sayısına vurgu yapılıyor. Uzmanlar depremin ardından iletişimin kesilmesinin sebebini ve uygulanabilecek çözümleri Yeni Şafak’a anlattı. Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi Nihat Cindioğlu baz istasyonlarının dikileceği yerin önemine dikkat çekti. Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ ise altyapı yetersizliğinin altını çizdi.

YOĞUNLUĞU KALDIRAMIYOR

Bilişim Uzmanı Üzeyir Destan, “Baz istasyonuna limitten fazla yüklenme olduğunda çalışamaz hale geliyor” dedi. Zarar görmesinden ve insan yoğunluğundan dolayı iletişimin kesildiğini belirten Destan, her sistemin belli bir hacmi olduğunu söyledi.

DRONE SİSTEMİ ÇÖZÜM OLABİLİR

  • ‘Uçan tasarsız ağların (FANETs)’ kullanılabileceğini söyleyen Destan, “FANETs teknolojisi mevcut yapıda kullanılabilecek, geliştirilebilecek ve gerçekten büyük fayda sağlayabilecek bir proje. Havadaki droneların üzerine yerleştireceğimiz baz istasyonları ile birlikte mevcuttaki çalışmayan baz istasyonlarının görevini havadaki baz istasyonları üstlenecek. Yük dağılmış olacak ve bu gibi acil durumlarda iletişimin kopmayacak” ifadelerini kullandı.

Önceden kontrol edilmeli

Baz istasyonu altyapısının zayıf olduğunun altını çizen Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi Nihat Cindioğlu, baz istasyonlarının dikileceği yerin önemine dikkat çekti. Cindioğlu, “Baz istasyonlarının nereye dikileceği, fay hattının geçip geçmediği tespit edilmeli. Şu an en uygun, en ucuz yer neresiyse oraya dikiliyor. Ev çökünce baz istasyonu da gidiyor. Enkaz altındaki vatandaş sinyali gönderemiyor. Kahramanmaraş 10 baz istasyonu ile ayakta tutulabilirdi ama bu sefer de kapasite yetersizliği ortaya çıkıyor” dedi. Yedek baz istasyonunun önemini vurgulayan güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbuğ ise şunları söyledi: “Yedek baz istasyonu olsa ve kapsama alanı genişletilecek şekilde yatırıma gidilse bu sıkıntı yaşanmaz. Yatırıma gidilmediğinden eldeki tek direk devre dışı kaldığı an sistem çöküyor.”


#Deprem
#Baz İstasyonu
#Kahramanmaraş
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