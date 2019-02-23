Bekçilere zorlu eğitim

Türkiye genelinde 14 Polis Mesleki Eğitim Merkezinde (POMEM), 8 bin 395 bekçi, zorlu bir eğitim sürecinden geçerek göreve hazırlanıyor. Niğde POMEM’de 6 haftalık eğitime tabi tutulan 747 bekçi, alanlarında uzman eğitmenlerden spor, kondisyon, silah mekaniği, atış disiplini, silahlı olaylara müdahale, önlem geliştirme, yakın savunma taktikleri, şüpheli taşıma teknikleri, kelepçe ve cop kullanma ile kişisel güvenlik tedbirleri gibi birçok alanda eğitim alıyor. Günlük 6 saatlik eğitim gören bekçilere, “çarşı ve mahalle bekçileri için müdahale ve yöntem teknikleri”, “temel hukuk”, “uygulamalı çarşı ve mahalle bekçiliği”, “ceza ve disiplin hukuku”, “önemli tesislerin korunması”, “olay yerine ilk giden ekibin harekat tarzı”, “şüpheli ve patlayıcı maddelerin tanınması ve alınacak önlemler” gibi konularda da teorik dersler veriliyor. Bekçiler, tam donanımlı poligonlarda özel hazırlanan alanlarda, yanaşık düzen eğitimi, şınav, mekik, barfiks, lastik ve kütük taşıma, sürünme ve komando dansı gibi sportif eğitimlerle fiziki ve psikolojik dayanıklılıkları artırılarak göreve hazır hale getiriliyor. Gerçek mermilerin kullanıldığı uygulamalı atışlarda, her ortamda silah kullanma becerisi kazanıyor.

Asayiş olayları azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzincan POMEM’de 1344 bekçinin yemin ettiği törende gelecek ay 8 bin yeni bekçi alınacağını açıkladı. Soylu, “2016’dan itibaren toplam 9 bin 444 yeni bekçimiz göreve başladı. Öncekilerle beraber halihazırda 11 bin 382 bekçimiz görev başındadır. Eğitimleri ve işlemleri süren arkadaşlarımızın da göreve başlamasıyla mevcut sayıya 10 bin 200 arkadaşımız da eklenmiş olacaktır. Mart’ta 8 bin yeni bekçi alımına çıkacağız” diye konuştu. Bakan Soylu, şunları söyledi: “24 Aralık-1 Şubat arasında 6 büyük ilimizde yaptığımız bir saha çalışmasında toplumun bekçilerimizden memnun olduğunu, asayiş olaylarında ciddi azalış yaşandığını gördük. Ankara’da 2017’de günlük evden hırsızlık sayısı 30’du, 2018’de bu sayı 10’a düştü. Üçte bir oranında azalttık. Ankara’daki günlük evden hırsızlık sayısı ise yüzde 67 azaldı. Aynı şekilde İstanbul’da günlük ortalama evden hırsızlık 2017’de 78’di, 2018’de 54’e düştü. İzmir aynı şekilde 19’dan 8’e düştü. Genel olarak mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2017’ye göre 2018 ‘de yüzde 14,2 azalış, aydınlatma oranlarında ise yüzde 6,5 bir artış yaşandı” Soylu, son 4 ayda, kasım ayından itibaren bugüne kadar trafik kazalarındaki ölümlerde yüzde 35’lik azalma olduğunu da ekledi.