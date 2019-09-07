Gündem Ben de öldürülmek istemiyorum
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Ben de öldürülmek istemiyorum

Konya’da eşi Koray Ç.’yle kavga eden ve öldürülme korkusuyla 2 çocuğunu da alıp Aksaray’daki babaevine gelen Keziban Ç., yetkililerden yardım istedi. “Ben de öldürülmek istemiyorum” diyen Keziban Ç., çok korktuğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kezban Ç.
Kezban Ç.

Konya’da kendisiyle yaşadığı tartışma sonrası iki çocuğunu alıp Aksaray’daki babasının yanına giden eşi Keziban Ç.’yi öldürmek için gittiği Aksaray’da gözaltına alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakılan Koray Ç., Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine verilen kararla Konya’da tekrar yakalanarak gözaltına alındı.

Koray Ç.

YARDIM EDİN

Aksaray’daki babaevinde gazetecilere konuşan Keziban Ç. yetkililerden yardım istedi. Keziban Ç, 10 yıllık evli olduğu eşi tarafından tehdit edildiğini söyledi. Eşinin başka bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığından eve gelmediğini iddia eden Keziban Ç, bu konuyu ailesine söylemesinin ardından kocasıyla boşanma aşamasına geldiğini beyan etti. Zorluklar yaşadığını ve hamile olduğunu öğrendiğini anlatan Keziban Ç, ailesinin yanına gelince kocasının sürekli kendisini arayarak “öldüreceğim seni” dediğini anlattı. Keziban Ç, şunları söyledi: “Son tehdidinden sonra beni vurmaya geliyordu. Ben de durumu jandarmaya bildirdim. Allah’a şükür ki yakalandı. Çok korkuyorum, çocuklarım ve ailem için de çok korkuyorum. Cumhurbaşkanımızdan yardım talep ediyorum. 2 oğlum var, bir de hamileyim. Sesimi duymasını ve yardım etmesini istiyorum. Ailemin de zaten maddi durumu yok. Bana devletimizin yardım elini uzatmasını istiyorum. Ben de öldürülmek istemiyorum. Çocuklarımın başında durmak istiyorum.”

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