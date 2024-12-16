Beş günde 7 bin 621 kişi döndü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esed rejiminin 8 Aralık'ta çökmesinin ardından Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün hızlandığı söyledi. TBMM’de bakanlığının bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Yerlikaya, Suriyelilerin dönüşüyle ilgili açıklamalar yaptı. 6-8 Aralık tarihleri arasında toplam 726 Suriyelinin ülkesine döndüğünü belirten Yerlikaya, 9-13 Aralık tarihleri arasında bu rakam toplamını 7 bin 621 olarak ifade etti. Yerlikaya, 9 Aralık’ta bin 259, 10 Aralık’ta bin 669, 11 Aralık’ta bin 293, 12 Aralık’ta bin 553, 13 Aralık’ta bin 847 Suriyelinin geri döndüğünü anlattı. Kaynaklar, Suriye ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesisiyle birlikte geri dönüş hızının daha da artacağını söyledi.





HAZIRLIKLARI YAPTIK

Geri dönüşler noktasında hazırlıklarını yaptıklarını kaydeden Yerlikaya, “Ülkemizde bulunan tüm Suriyelilerin adres tahkikatlarını tek tek gerçekleştirdik. Adres güncellemelerini tamamladık. 1 milyon 247 bin Halepli, 189 bin İdlibli, 107 bin Deyrizorlu, 104 bin Hamalı, 97 bin Hasekili, 89 bin Şamlı, 84 bin Rakkalı, 70 bin Humuslu, 31 bin Lazkiyeli, 39 bin diğer illerden. 87 bin 216 Türkiye'de doğan Türkiye'de olmak üzere toplamda 2 milyon 938 bin 261 Suriyeli bulunmaktadır, hepsini biliyoruz” dedi.





KAPASİTEMİZ 18 BİN 870

Türkiye'de 25 şehirde 32 geri gönderme merkezi olduğuna dikkat çeken Yerlikaya, bu merkezlerin kapasitesinin 18 bin 870 olduğunu söyledi. Yerlikaya, “Düzensiz göçle mücadelede bizim için çok önemli bir hizmet sunumu burası. Geri gönderme merkezlerinde kötü muameleye karşı sıfır tolerans prensibiyle hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı. Yerlikaya, bu yılın 11 ayında 121 bin 695 Suriyelinin gönüllü şekilde ülkelerine döndüğünü ifade etti.



