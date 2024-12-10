Suriyeli göçmenlerin geri dönüş süreci hızlanıyor: Hepsi kayıt altına alınacak

Esed rejiminin devrilmesi sonrası Türkiye’den ülkelerine dönmek isteyen Suriyeli mülteciler, sınır kapılarında yoğunluk oluşturmaya başladı. Bölgede yaşananların erken olduğuna dikkat çeken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çarşamba (yarın) Suriyeli STK’larla bir toplantı yapacaklarını belirterek, geri dönüş için bazı kolaylaştırmalar da açıklanacağını söyledi. Suriyelilerle ilgili adres güncellemelerini tamamladığını hatırlatan Yerlikaya, “ 2 milyon 936 bin Suriyeli var. Her birinin adreslerini biliyoruz. Geri dönüşler konusunda randevu sistemi ile hareket edeceğiz. Suriye’ye dönecek kişi hangi kapıdan, ne zaman ve hangi vakitte çıkacağını sistem üzerinden kendisine randevusu verilmiş olacak. Böylece de yeni kayıt altına olmuş olacaklar” dedi. Yerlikaya, “Ortalama 2024 yılında aylık 11 bin karşıya gidiş var. Dün 300-400’dü. Günlük 3 bin kapasitemiz varken onu şuanda günlük 15-20 bine doğru artırdık. Yani oraya görevlendirmeler yaptık. İlgili bakanlıklarımız hazırlıklarını yapıyorlar” diye konuştu.

Geçiş kapasitesi 20 bine çıkarıldı

Bakan Yerlikaya, “2024 yılında ortalama aylık 11 bin civarında gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler oluyordu. Günlük 300-350 civarında dönüş vardı. Bu gün bir hareketlilik başladı. Bu sayı 1,5 - 2 katına çıktı öğlene kadar. Bizim sınır kapılarımızda gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler için günlük kapasitemiz 3 bin civarındaydı. Günlük 350-400 kişi geçtiği için bu kapasite yeterliydi. Ancak geçiş sayıları artabileceği için bunu şimdi 15-20 bin kapasiteye çıkarttık” dedi.

737 bin geri dönüş odu

Yerlikaya, “2016 yılından şu ana kadar 737 bin geçici koruma altındaki Suriyeliler, ülkelerine geri döndü. Geçici koruma altındaki Suriyelilerle ilgili olarak biliyorsunuz adres güncellemelerini yaptık. Şu an ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 2 Milyon 936 bin. Hepsinin adres güncellemeleri yapıldı” diye konuştu.

1 milyon 247 bin 423 Halepli var

Yerlikaya şöyle devam etti: “13 yıllık aradan sonra Suriyelilerin ülkelerine geri dönme hayallerinin olduğunu görüyoruz. Geçici koruma altında bulunan 1 milyon 247 bin 432 Halep’li var. Daha önce de açıklamıştım. Biz göç yönetimi ile ilgili bütün bilgileri kamuoyu ile paylaşıyoruz. Yine paylaşmaya devam edeceğiz. Kamuoyunu bilgilendireceğiz. Merak etmeyin.

Sadece içişleri bakanlığı olarak değil, diğer bakanlıklarımız ile de koordine olarak çalışıyoruz. Gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşü kolaylaştırıcı neler yapabileceğimizin üzerinde çalışıyoruz. Bunları da zamanı gelince açıklayacağız”



