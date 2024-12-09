Baas rejiminin yıkıldığı Suriye'de geçiş hükümeti kuruluyor.





Dünya çapında Suriye Büyükelçiliklerinde göndere "Suriye devrimi bayrağı" çekilirken içerde de taşlar yerine oturuyor.





Tarihi değişim kapsamında yönetimi ele alan muhalifler ilk adımı attı.









Yeni başbakan İdlib kökenli





Bu kapsamda Al Jazeera'nın haberine göre İdlib kökenli Muhammed El Beşir, hükümeti kurmak üzere görevlendirildi.





Bu karar, iktidarın devrine ilişkin düzenlemeleri belirlemek ve Suriye'nin kaosa sürüklenmesini önlemek amacıyla silahlı muhaliflerin operasyon komutanı Ahmed El Şaraa, El Beşir ve hükümeti yönetmekle görevlendirilen rejimin eski başbakanı Muhammed El Celali arasında yapılan toplantının ardından alındı.





Kabineyi oluşturacak isimlerin kimler olacağı merak konusu olmaya devam ederken Beşir'in mesleği ve kökeni dikkat çekti.





Beşir, İdlib kökenli bir Suriyeli. 1983'te İdlib'de doğan El Beşir, öğrenimini Halep Üniversitesi'nde gördü.





El Beşir, 2007 yılında bu üniversiteden elektrik ve elektronik mühendisliği alanında lisans mezuniyeti yaşadı.





Beşir, daha sonra İdlib Üniversitesi'nden 2021'de hukuk alanında lisans derecesi yaptı.





Daha önce dernekler işleri müdürü olarak görev yapan ve daha sonra 2022'de İdlib'deki Suriye Kurtuluş Hükümeti'nde kalkınma ve insani işler bakanı olarak görev alan Beşir'in kabinesi merakla bekleniyor.









Yeni kabinede kimler olacak?





Suriye'de Şam'daki hükümeti yönetecek kabinede yer alacağı ileri sürülen bakanlar ise şu şekilde;





Adalet Bakanı: Şadi el Veysi





İçişleri Bakanı: Muhammed Abdurahman





Maliye Bakanı: Basel Abdülaziz





Ziraat Bakanı: Muhammed el Ahmet





İletişim Bakanı: Muhammed el Umar





Vakıflar Bakanı: Husam haj Hüseyin





Sağlık Bakanı: Mazin Duğhan





Eğitim Bakanı: Andülmunim Abdülhafız





Yerel Yönetim Bakanı: Muhamme Müslim





Kalkınma Bakanı: Fadi el Kasım





Savunma Bakanı'nın ise Ahmet el Şarra olarak bilinen Golani’nin olması bekleniyor.









Muhammed El-Beşir kimdir?





Muhammed el-Beşir, 1983 yılında İdlib’in Cebel el-Zaviye bölgesinde doğdu.





Halep Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Haberleşme Bölümü’nden 2007'de mezun olduğu kaydedildi. Aynı zamanda İdlib Üniversitesi Şeriat ve Hukuk Fakültesi’nden de mezun olduğu aktarıldı.











