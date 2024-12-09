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Suriye'de yeni düzen kuruluyor: Geçiş hükümetini kuracak başbakan belli oldu

Suriye'de yeni düzen kuruluyor: Geçiş hükümetini kuracak başbakan belli oldu

Lokman Özdemir
16:599/12/2024, Pazartesi
G: 9/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Suriye'de geçiş hükümetinin başbakanı Muhammed El Beşir oldu.
Suriye'de geçiş hükümetinin başbakanı Muhammed El Beşir oldu.

Suriye'de kanlı Esed rejimini lağveden muhalifler başkent Şam'ın ele geçirilmesinin ardından geçiş hükümetini kurma görevini İdlib kökenli Muhammed El Beşir'e verdiklerini duyurdu.

Baas rejiminin yıkıldığı Suriye'de geçiş hükümeti kuruluyor.


Dünya çapında Suriye Büyükelçiliklerinde göndere "Suriye devrimi bayrağı" çekilirken içerde de taşlar yerine oturuyor.


Tarihi değişim kapsamında yönetimi ele alan muhalifler ilk adımı attı.



Yeni başbakan İdlib kökenli


Bu kapsamda Al Jazeera'nın haberine göre İdlib kökenli Muhammed El Beşir, hükümeti kurmak üzere görevlendirildi.


Bu karar, iktidarın devrine ilişkin düzenlemeleri belirlemek ve Suriye'nin kaosa sürüklenmesini önlemek amacıyla silahlı muhaliflerin operasyon komutanı Ahmed El Şaraa, El Beşir ve hükümeti yönetmekle görevlendirilen rejimin eski başbakanı Muhammed El Celali arasında yapılan toplantının ardından alındı.


Kabineyi oluşturacak isimlerin kimler olacağı merak konusu olmaya devam ederken Beşir'in mesleği ve kökeni dikkat çekti.


Beşir, İdlib kökenli bir Suriyeli. 1983'te İdlib'de doğan El Beşir, öğrenimini Halep Üniversitesi'nde gördü.


El Beşir, 2007 yılında bu üniversiteden elektrik ve elektronik mühendisliği alanında lisans mezuniyeti yaşadı.


Beşir, daha sonra İdlib Üniversitesi'nden 2021'de hukuk alanında lisans derecesi yaptı.


Daha önce dernekler işleri müdürü olarak görev yapan ve daha sonra 2022'de İdlib'deki Suriye Kurtuluş Hükümeti'nde kalkınma ve insani işler bakanı olarak görev alan Beşir'in kabinesi merakla bekleniyor.



Yeni kabinede kimler olacak?


Suriye'de Şam'daki hükümeti yönetecek kabinede yer alacağı ileri sürülen bakanlar ise şu şekilde;

Adalet Bakanı: Şadi el Veysi

İçişleri Bakanı: Muhammed Abdurahman

Maliye Bakanı: Basel Abdülaziz

Ziraat Bakanı: Muhammed el Ahmet

İletişim Bakanı: Muhammed el Umar

Vakıflar Bakanı: Husam haj Hüseyin

Sağlık Bakanı: Mazin Duğhan

Eğitim Bakanı: Andülmunim Abdülhafız

Yerel Yönetim Bakanı: Muhamme Müslim

Kalkınma Bakanı: Fadi el Kasım

Savunma Bakanı'nın ise Ahmet el Şarra olarak bilinen Golani’nin olması bekleniyor.


Muhammed El-Beşir kimdir?


Muhammed el-Beşir, 1983 yılında İdlib’in Cebel el-Zaviye bölgesinde doğdu.


Halep Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Haberleşme Bölümü’nden 2007'de mezun olduğu kaydedildi. Aynı zamanda İdlib Üniversitesi Şeriat ve Hukuk Fakültesi’nden de mezun olduğu aktarıldı.




#Suriye
#Halep
#Hükümet

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