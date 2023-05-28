Beş günde beş bin muayene

İki ayda tamamlanan ve 22 Mayıs pazartesi günü hasta kabulüne başlayan Defne Devlet Hastanesi’nde ilk 5 günde 5 binden fazla hasta muayene edildi. Bin 300'den fazla vatandaşa acil sağlık hizmeti verildi. Hastanede ortopedi, kadın doğum, iç hastalıkları, çocuk ve radyoloji polikliniklerinde yoğunluk yaşanıyor. Başvurulara bağlı olarak poliklinik sayısı artırılıyor. Hastanede 150’si uzman hekim, 50’si pratisyen hekim olmak üzere toplam bin 44 sağlık personeli çalışıyor. Hastanede çalışan hekimlerin büyük bir çoğunluğu konteyner kentlerde kalıyor.

24 MART’TA TEMELİ ATILMIŞTI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük seferberliği başladığı Hatay’da, tarihler 24 Mart’ı gösterdiğinde temeli atılan Defne Devlet Hastanesi, 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. 22 Mayıs Pazartesi itibarıyla hasta kabulüne başlanan hastanede, günlük muayene edilen hasta sayısı ise bini aştı. Hastanede randevulu veya randevusuz her hastaya hizmet verilirken, 5 gün içerisinde 5 bin 418 hasta muayene edildi.

POLİKLİNİK SAYISI ARTIRILIYOR

Şu an aktif olarak 22 poliklinik ile hizmet verilen hastanede ortopedi, kadın doğum, iç hastalıklar, çocuk ve radyoloji bölümlerinde yoğunluk yaşanıyor. Hastanede ortopedi, kadın doğum, iç hastalıklar ve radyoloji bölümlerinde poliklinik sayısı 3’e çıkarıldı.

GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ DEVREDE

Hastanenin tüm odaları ihtiyaç halinde yoğun bakım odasına dönüştürülebilme özelliğine sahip. 300 yatak kapasitesi olan hastane, 80 yoğun bakım yatağı, 12 ameliyathaneye sahip. Ameliyathanelerin kısa süre içinde hizmete gireceği belirtiliyor. Görüntüleme sistemleriyle ilgili randevuların başladığı hastanede, tomografi, MR, dijital röntgen ve laboravutar hizmetleri de veriliyor. Hastanenin acil servisi 24 saat devrede. Ayrıca akşam polikliniklerinde de hasta kabulü başladı. Hastanenin depreme dayanıklı olması için ağır çelik malzeme kullanıldı. Sağlamlığı ile öne çıkan yapının, ihtiyaç halinde üzerine bir kat daha çıkılabiliyor.

Sağlık personeli konteynerde kalıyor

Hastanede 150’si uzman hekim, 50’si pratisyen hekim olmak üzere toplam bin 44 sağlık personeli çalışıyor. Hastanede çalışan hekimlerin büyük bir çoğunluğu konteyner kentlerde kalıyor.







