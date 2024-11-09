Beyaz Saray'a kadın özel kalem müdürü

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, seçim kampanya menajerlerinden Susie Wiles'ın "ABD tarihindeki en büyük siyasi zaferlerden birini" elde etmesinde kendisine yardımcı olduğunu belirtti. Wiles'ın, hem 2016 hem de 2020'de düzenlenen başkanlık seçimlerindeki kampanyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Trump, onu "sert, akıllı ve yenilikçi" diye nitelendirdi. Wiles, ABD tarihinde ilk kadın Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü unvanını da elde edecek. Trump, Susie Wiles seçimi ile Demokratlar tarafından "Kadın karşıtı" olarak itham edilmesine de bir cevap vermiş oldu. Trump, 20 Ocak 2025 günü yemin ederek resmen görevine başlayacak.