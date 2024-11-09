Beyaz Saray'a kadın özel kalem müdürü

ABD'de başkanlık seçimlerini büyük bir zaferle kazanan Donald Trump, görevi devraldıktan sonra Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü'nün, seçim kampanya menajerlerinden Susie Wiles olacağını açıkladı.
Trump, yaptığı yazılı açıklamada, seçim kampanya menajerlerinden Susie Wiles'ın "ABD tarihindeki en büyük siyasi zaferlerden birini" elde etmesinde kendisine yardımcı olduğunu belirtti. Wiles'ın, hem 2016 hem de 2020'de düzenlenen başkanlık seçimlerindeki kampanyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Trump, onu "sert, akıllı ve yenilikçi" diye nitelendirdi. Wiles, ABD tarihinde ilk kadın Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü unvanını da elde edecek. Trump, Susie Wiles seçimi ile Demokratlar tarafından "Kadın karşıtı" olarak itham edilmesine de bir cevap vermiş oldu. Trump, 20 Ocak 2025 günü yemin ederek resmen görevine başlayacak.
Gölge danışman Kushner
ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın, ilk döneminde Ortadoğu'dan Sorumlu Başdanışman sıfatıyla görev yapan damadı Jared Kushner'e yeni dönemde görev vermeyeceği iddia edildi. Financial Times gazetesinin haberine göre Kushner, Beyaz Saray'da aktif görev almayarak bir nevi gölge danışman gibi Trump'a Ortadoğu konularında dışarıdan destek verecek. Kushner'in İsrail ile bazı bölge ülkeleri arasında yapılan İbrahim Anlaşmalarında rol oynadığı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yakın dost olduğu biliniyor. Jared Kushner seçim öncesi, Ortadoğu'nun yeniden şekillendirilmeye müsait olduğunu belirterek, İsrail'in İran tehdidini bertaraf etme noktasına geldiği yorumunu yapmıştı.