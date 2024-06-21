|
Gündem

'Bidon kafa' tartışması büyüyor: Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e hodri meydan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile polemiğe giren yandaş gazeteci Yılmaz Özdil'den Özel'e cevap geldi. Özdil, Özel'e "Benden özür dileyene kadar gerçekleri anlatmaya devam edeceğim" dedi.

10:24 - 21/06/2024 Friday
Diğer
Özgür Özel - Yılmaz Özdil
Özgür Özel - Yılmaz Özdil
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı
Özgür Özel
ile gazeteci Yılmaz Özdil arasında, "bidon kafa" tartışması sürüyor.

"Kutuplaşma ortamından beslenenler var. Normal siyaset ortamında kendisine yer olmadığını düşünenler var. Mesela bir adam Youtube videosu çekiyor, ağır hakaretler ediyor. Bana hırsı ne? Geçmişte 'Bidon Kafa' diye köşe yazısı yazmış arkadaş, seçimin ertesi günü." diyen Özel'e sabah saatlerinde cevap veren Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.


Özdil yaptığı son paylaşımda kendisini takip edenleri, Youtube kanalına davet etmişti.


"Elinden geleni ardına koyma"


Kanalında yaptığı yayında konuşan Yılmaz Özdil, Özgür Özel'den özür beklediğini açıkladı.


Özdil açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:


Özgür Özel, bana karşı şahsi kin duyuyor. Hadiseyi şahsileştiriyor. O zaman diyorum ki; elinden geleni ardına koyma. Hodri meydan. Benden özür dileyene kadar hakkındaki gerçekleri anlatmaya devam edeceğim. Ama sindire sindire anlatacağım. Bu günlük bu kadar. Asıl pazartesi günü anlatacağım.


Özgür Özel ve Yılmaz Özdil birbirine girdi: İkili arasında ‘bidon kafa’ tartışması patladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP yandaşı gazeteci Yılmaz Özdil arasında ‘bidon kafa’ tartışması patlak verdi. Özgür Özel, katıldığı Ekol TV'de Özdil'in geçmişte AK Partili seçmeni kastederek kullandığı 'bidon kafa' açıklamasına ithafen sert sözler kullandı. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesine tepki gösteren Yılmaz Özdil’e, “Bu, ‘hatamız nerede’ demek yerine, oy vermeyen seçmene ‘bidon kafa’ diyen zihniyet. 47 yıldır ilk kez birinci parti olmamızın sebebi, bu zihniyetten yaşadığımız kopuş” sözleriyle karşılık verdi. Öte yandan Özel'in kendisi hakkındaki sözlerine öfkelenen Özdil, "Özgür Özel, bu iftiranı sana yedireceğim. Bana milletvekiliyken yıllarca 'Yılmaz abi' diyen Özgür Özel, şimdi niye çıkıp iftira attığını -gözlüğü çıkardın ama- gözüne sokacağım” açıklamasında bulundu.


#Yılmaz Özdil
#Özgür Özel
#CHP
2 hours ago
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı