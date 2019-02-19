Binali Yıldırım: Yavaş konuşurum soyadım gibi iş yaparım

TBMM Başkanlığı görevini bugün itibariyle bırakan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ankara'dan yüksek hızlı trenle İstanbul'a geldi.

Yıldırım, "Gelmemiz gereken yere geldik. Yavaş konuşurum ama soyadım gibi iş yaparım. Bizi biz yapan şehre hizmet etmeye geldim" dedi.

"İstanbul'u 25 yıldır biz yönetiyoruz" diyen Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Çöplerin alınmadığı, hava kirliliğinin had safhaya ulaştığı günleri unutmadık. Biz öyle bir İstanbul devraldık. Z kuşağı bunları bilmez. Onlar, İstanbul'un hep bugünkü gibi olduğunu sanıyor.

Gençlerimiz ihtiyaç ve beklentilerini biliyoruz. İstanbul 4.0'ı hedefliyoruz.

Benden önceki bakanların ulaştırma bakanlığında kalma süreleri ortalama 8,5 ay. ben, Türkiye'nin en uzun 'Ulaştırma Bakanı' olmuş kişiyim.

Yedi tepeli İstanbul'a 7 büyük proje yaptık. Hızlı tren, Avrasya Tüneli, Marmaray, 3. Havalimanı, İzmir-İstanbul otoyolu, Kuzey Marmara otoyolu, Osmangazi Köprüsü gibi çok büyük projelere imza attık. Bunların dünyada emsali çok az.

İstanbul bir dünya şehri. Eğer İstanbul tek başına bir ülke olsaydı, Avrupa kıtasının 13., dünyanın 41. büyük ülkesi olurdu."

GÜNDEM Binali Yıldırım ailesiyle birlikte İstanbul yolunda