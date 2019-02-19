AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım hızlı trenle İstanbul'a gitti
Binali Yıldırım ailesiyle birlikte İstanbul yolunda
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı görevini devretmesinin ardından seçim bölgesi İstanbul'a hızlı trenle gitti. Trende gazetecilerin sorularını açıklayan Yıldırım, "39 gün kaldı, her ilçede program yapacağız. İstanbul'un her ilçesinde projelerimiz paylaşacağız" dedi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TBMM başkanlığından istifa ettikten sonra, seçim çalışmaları için yüksek hızlı trenle Eryaman istasyonundan İstanbul'a gitti. Yıldırım, istasyonda yetkililer tarafından karşılandı.
Binali Yıldırım'ın gazetecilere trende yaptığı açıklamada, "Seçilirsek yapacak çok güzel şeylerimiz var" dedi.
Yıldırım, 39 gün kaldı, her ilçede program yapacağız. İstanbul'un her ilçesinde projelerimiz paylaşacağız" diye konuştu.
Ankara'nın siyasetin kalbi olduğunu söyleyen Yıldırım, zaman zaman Ankara'ya geleceklerini belirtti.
Görevi devretti
TBMM Başkanlığı'ndan istifa eden Binali Yıldırım, görevini MHP'li Celal Adan'a teslim etti.