Binali Yıldırım ailesiyle birlikte İstanbul yolunda

Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ve torunları ile hızlı trende.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TBMM başkanlığından istifa ettikten sonra, seçim çalışmaları için yüksek hızlı trenle Eryaman istasyonundan İstanbul'a gitti. Yıldırım, istasyonda yetkililer tarafından karşılandı.

Binali Yıldırım'ın gazetecilere trende yaptığı açıklamada, "Seçilirsek yapacak çok güzel şeylerimiz var" dedi.

Yıldırım, 39 gün kaldı, her ilçede program yapacağız. İstanbul'un her ilçesinde projelerimiz paylaşacağız" diye konuştu.

Ankara'nın siyasetin kalbi olduğunu söyleyen Yıldırım, zaman zaman Ankara'ya geleceklerini belirtti.

Görevi devretti

TBMM Başkanlığı'ndan istifa eden Binali Yıldırım, görevini MHP'li Celal Adan'a teslim etti.

GÜNDEM Binali Yıldırım görevini Celal Adan'a devir etti

OYNAT 00:18 Yıldırım 'Onu da yaptım' dedi, kahkahalar havada uçuştu TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, eşiyle birlikte TRT'de yayınlanan Çay-Simit-Sohbet programına katıldı. Programda neşeli anlar yaşandı.