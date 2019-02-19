Gündem Binali Yıldırım ailesiyle birlikte İstanbul yolunda
POLİTİKA

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım hızlı trenle İstanbul'a gitti

Binali Yıldırım ailesiyle birlikte İstanbul yolunda

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı görevini devretmesinin ardından seçim bölgesi İstanbul'a hızlı trenle gitti. Trende gazetecilerin sorularını açıklayan Yıldırım, "39 gün kaldı, her ilçede program yapacağız. İstanbul'un her ilçesinde projelerimiz paylaşacağız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ve torunları ile hızlı trende.
Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ve torunları ile hızlı trende.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TBMM başkanlığından istifa ettikten sonra, seçim çalışmaları için yüksek hızlı trenle Eryaman istasyonundan İstanbul'a gitti. Yıldırım, istasyonda yetkililer tarafından karşılandı.

Binali Yıldırım'ın gazetecilere trende yaptığı açıklamada, "Seçilirsek yapacak çok güzel şeylerimiz var" dedi.

  • Yıldırım, 39 gün kaldı, her ilçede program yapacağız. İstanbul'un her ilçesinde projelerimiz paylaşacağız" diye konuştu.

Ankara'nın siyasetin kalbi olduğunu söyleyen Yıldırım, zaman zaman Ankara'ya geleceklerini belirtti.

Görevi devretti

TBMM Başkanlığı'ndan istifa eden Binali Yıldırım, görevini MHP'li Celal Adan'a teslim etti.

Binali Yıldırım görevini Celal Adan'a devir etti
GÜNDEM
Binali Yıldırım görevini Celal Adan'a devir etti

Yıldırım 'Onu da yaptım' dedi, kahkahalar havada uçuştu
OYNAT 00:18
Yıldırım 'Onu da yaptım' dedi, kahkahalar havada uçuştu
TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, eşiyle birlikte TRT'de yayınlanan Çay-Simit-Sohbet programına katıldı. Programda neşeli anlar yaşandı.
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Binali Yıldırım TBMM Başkanlığı görevini Celal Adan'a devretti
FOTOĞRAF 12
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TBMM Başkanlık makamında gerçekleşen devir teslim törenine AK Partili ve MHP'li milletvekilleri katıldı. Devir teslim töreninde konuşan Binali Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinin ardından, 12 Temmuz 2018'de Meclis Başkanı seçildiğini, 31 Mart yerel seçimleri için TBMM Başkanlığı'ndan dün itibariyle çekildiğini hatırlattı.
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İşte devir teslim töreninden kareler...
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İşte devir teslim töreninden kareler...
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İşte devir teslim töreninden kareler...
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İşte devir teslim töreninden kareler...
Title
İşte devir teslim töreninden kareler...
Title
İşte devir teslim töreninden kareler...
Title
İşte devir teslim töreninden kareler...
Title
İşte devir teslim töreninden kareler...
Title
İşte devir teslim töreninden kareler...
Title
İşte devir teslim töreninden kareler...
Title
İşte devir teslim töreninden kareler...
Binali Yıldırım TBMM Başkanlığı görevini Celal Adan'a devretti
TBMM Başkanlığı görevinden dün akşam istifa eden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, görevi TBMM Başkanvekili Celal Adan'a devretti.
YORUM YAP


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