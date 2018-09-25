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TOKAT

Bir anda karşılarına çıktı: Sürücüleri şaşırtan görüntü

Tokat Turhal'da yamaç paraşütçüsünün yola ineceği izlemini veren tabela araç sürücülerini şaşırtıyor. 8 yıl önce hayata geçirilen bir fikir ile Tokat-Turhal Karayolu üzerinde iki farklı noktaya yamaç paraşütü yapan kişinin izlemini veren tabelalar yerleştirildi. Yoldan geçen sürücülerin dikkatini çeken tabelayı gerçek sananlar ilk bakışta şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Haber Merkezi IHA
Tokat'ın Turhal ilçesinde sürücüleri şaşırtan paraşürt tabelası
Tokat'ın Turhal ilçesinde sürücüleri şaşırtan paraşürt tabelası

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Şenyurt Beldesi'nde bulunan Mercimek Tepesi yamaç paraşütüne gönlünü verenlerin gözde uçuş noktalarından birisi. Her yıl uluslararası düzeyde yapılan yamaç paraşütü yarışlarının yapıldığı bölgede yaklaşık 8 yıl önce farklı bir fikir hayata geçirildi.

TABELAYI GÖRENLER GERÇEK SANIYOR

Tokat-Turhal Karayolu üzerinde iki farklı noktaya yamaç paraşütü yapan kişinin izlemini veren tabelalar yerleştirildi. Yoldan geçen sürücülerin dikkatini çeken tabelayı gerçek sananlar ilk bakışta şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Ani refleksle fren yapmak isteyenler reklam tabelası olduğunu fark edince rahat bir nefes alarak yoluna devam ediyor. Araç sürücülerinin kimi tabelanın trafiği tehlikeye düşürdüğünü savunurken kimileri de tehlikeye düşürmediğini savunuyor.

TIR şoförü Engin Yılmaz, yaşadığı şaşkınlığı dile getirerek, "İlk gördüğümde şaşırdım, frene basma durumuna kadar düştüm. Yamaç paraşütçüsünün önüme düşeceğini zannettim. Maket olduğunu görünce ister istemez şaşırdım. İlk görenler için trafiği tehlikeli duruma sokar. Ani fren yapması hem kendisini hem de arkasındaki sürücüyü zor duruma düşürür. Viraja girdiğinde ilk karşına çıkıyor, birazda canlı gibi duruyor. İster istemez frene basma durumuna kadar düşüyor ilk gören sürücü" dedi.

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